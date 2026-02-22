NYT узнала, что JPMorgan сообщил Трампу о закрытии счетов его фразой

JPMorgan впервые подтвердил, что закрыл более 50 счетов президента в феврале 2021 года. Одно из писем заканчивалось фразой: «Благодарим вас за оперативное внимание к этому вопросу». Трамп часто использует такое выражение

Крупнейший банк страны JPMorgan Chase сообщил американскому президенту Дональду Трампу о закрытии счетов, направив письмо, которое заканчивается одной из любимых фраз президента, пишет The New York Times.

Долгие годы Трамп жаловался, что его личные и деловые банковские счета были намеренно закрыты после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

В этот день Трамп во время митинга неподалеку от здания Капитолия не признал проигрыша Джо Байдену на президентских выборах в ноябре 2020-го. Толпа его сторонников ворвалась в здание и устроила там беспорядки. Погибли пять человек, пострадали 140 полицейских. Сам республиканец осудил произошедшее. Против него было заведено уголовное дело, но его решили закрыть после победы Трампа на выборах 2024 года.

В ответ на иск, поданный в прошлом месяце Трампом и Trump Organization, JPMorgan впервые официально подтвердил, что закрыл более 50 счетов президента в феврале 2021 года, вскоре после окончания его первого срока, пишет NYT.

Согласно документам, поданным в суд, были закрыты, в частности, счета отелей Трампа, жилых комплексов и розничных магазинов в Иллинойсе, Флориде и Нью-Йорке, а также личный счет private banking, через который проходило его наследство от отца.

JPMorgan не указал в этих документах конкретную причину массового закрытия счетов. В одной неподписанной записке Трампу, датированной 19 февраля 2021 года, банк написал, что ему необходимо «найти более подходящее учреждение для ведения бизнеса».

Письмо заканчивалось фразой: «Благодарим вас за оперативное внимание к этому вопросу». Это выражением, которое сам Трамп очень любит использовать, пишет NYT.

22 января Трамп подал иск на $5 млрд к компании JPMorgan Chase и ее гендиректору Джейми Даймону из-за того, что компания прекратила предоставлять ему и его бизнесу банковские услуги по политическим причинам в 2021 году.

В иске утверждается, что JPMorgan Chase в феврале 2021 года уведомила Дональда Трампа и его компании о предстоящем закрытии их счетов в банке, дав им 60 дней для подготовки. По словам истца, банк также внес Трампа, его семью и связанные с ним предприятия в «черный список», лишив их доступа к услугам по управлению активами. Эти действия, как утверждается, были одобрены Даймоном и привели к тому, что другие финансовые учреждения также прекратили сотрудничество с Трампом и его окружением.

Согласно иску, банк руководствовался своими «прогрессивными» убеждениями, которые побудили его «дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных политических взглядов», сообщал Bloomberg.

После этого, 19 февраля, Financial Times узнала, что JPMorgan Chase ведет переговоры о предоставлении своих услуг «Совету мира» — созданной Трампом структуре по восстановлению Газы, которую американский президент позиционирует как альтернативу ООН.

В августе 2025 года Трамп заявил, что в 2021 году, кроме JPMorgan, обслуживать его отказался также Bank of America. По данным New York Post, давление на банки оказали администрация Джо Байдена, Федеральная резервная система и другие финансовые регуляторы из-за скандала вокруг штурма Капитолия 6 января.