Военная операция на Украине⁠,
0

Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки по энергосистеме

Сюжет
Военная операция на Украине
Спустя примерно 25 минут благодаря восстановительным работам удалось вернуть свет в 50% региона, уточнил Балицкий. Значимые объекты подключили к резервным источникам питания

Вся территория Запорожской области осталась без электричества в результате массированной атаки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он в своем телеграм-канале в 7:15 мск.

Как уточнил глава, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. «Работы по восстановлению электроснабжения начаты», — добавил Балицкий.

Позднее, в 7:39 мск, он сообщил, что оперативно удалось восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований. Однако все еще без света остаются около 50% региона.

«Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня», — уточнил губернатор.

Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 86 беспилотников над российскими регионами. Больше всего из них — 29 — сбили над Белгородской областью, еще 14 дронов — над территорией Саратовской области, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, еще девять — над территорией Брянской области, семь — над Курской областью.

Это не первый раз, когда в Запорожской области происходят отключения электричества. 19 февраля Балицкий сообщил, что в двух муниципальных округах региона пропало электричество из-за аварии в сетях, причиной которой стали погодные условия. Несколько дней до этого в Каменско-Днепровском округе оказались обесточены более 11 тыс. абонентов по той же причине, связанной с погодными условиями.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Запорожская область электричество отключение электричества атака ВСУ
