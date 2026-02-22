Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки по энергосистеме
Вся территория Запорожской области осталась без электричества в результате массированной атаки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он в своем телеграм-канале в 7:15 мск.
Как уточнил глава, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. «Работы по восстановлению электроснабжения начаты», — добавил Балицкий.
Позднее, в 7:39 мск, он сообщил, что оперативно удалось восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований. Однако все еще без света остаются около 50% региона.
«Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня», — уточнил губернатор.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 86 беспилотников над российскими регионами. Больше всего из них — 29 — сбили над Белгородской областью, еще 14 дронов — над территорией Саратовской области, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, еще девять — над территорией Брянской области, семь — над Курской областью.
Это не первый раз, когда в Запорожской области происходят отключения электричества. 19 февраля Балицкий сообщил, что в двух муниципальных округах региона пропало электричество из-за аварии в сетях, причиной которой стали погодные условия. Несколько дней до этого в Каменско-Днепровском округе оказались обесточены более 11 тыс. абонентов по той же причине, связанной с погодными условиями.
