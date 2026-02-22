МИД Финляндии: диалог с Москвой рано или поздно будет возобновлен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что диалог с Москвой «рано или поздно» будет возобновлен, однако сначала необходимо определить цель диалога.

«У нас есть компетентные переговорщики и контакты с Москвой — и [бывший президент Финляндии] Саули Ниинисте, безусловно, один из них. Но сейчас, я думаю, мы еще не дошли до того момента, когда начинаем думать об этом человеке», — сказала Валтонен Yle TV1.

Кроме того, по ее словам, Европа должна согласовать и скоординировать свои действия.

В середине января Politico сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Вскоре итальянская газета La Repubblica написала, что Ниинисте рассматривается в качестве основного кандидата на эту должность.

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.