ХАМАС освободил еще двух израильских заложников

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Палестинская исламистская группировка ХАМАС в Рафахе передала Красном Кресту двух израильских заложников: 39-летнего Таля Шохама и 38-летнего Аверу Менгисту, передает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что заложники были переданы израильским военных в секторе Газа. По возвращении в Израиль они пройдут первичное медицинское обследование.

По данным Al Jazeera, еще четверо пленных — 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн, 23-летний Омер Венкерт и 36-летний Хишам аль-Сайед — будут освобождены позже в центральной части сектора Газа.

Четверо из освобожденных заложников — Шем-Тов, Коэн, Венкерт и Шохам — были захвачены в плен бойцами группировки во время нападения на южные территории Израиля 7 октября 2023 года. Израильтянин эфиопского происхождения Менгисту и бедуин аль-Сайед провели в плену примерно по 10 лет (с 2014 и 2015 года соответственно). Оба пересекли границу Израиля и сектора Газа добровольно, у мужчин есть ментальные расстройства, писала The Times of Israel.

Израиль в рамках сегодняшнего обмена освободит из тюрем 602 палестинских заключенных.

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