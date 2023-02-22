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Кто пришел в «Лужники» на митинг-концерт с участием Путина

В «Лужниках» прошел митинг-концерт с участием президента Владимира Путина
На столичном стадионе «Лужники» днем 22 февраля прошел концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. Яркие моменты с митинга-концерта в Москве — в фотослайдере РБК

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Певец Григорий Лепс Фото:Андрей Любимов / РБК Актер Дмитрий Дюжев Фото:Андрей Любимов / РБК Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, отец военнослужащего Ивана Лукина (погибшего при освобождении Мариуполя от сил ВСУ) Борис Лукин, руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко и телеведущая Юлия Барановская (слева направо) Фото:Андрей Любимов / РБК Солист группы &quot;Любэ&quot; Николай Расторгуев (справа) Певец Олег Газманов Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин Фото:Андрей Любимов / РБК

На столичном стадионе «Лужники» днем 22 февраля прошел митинг-концерт, приуроченный к наступающему Дню защитника Отечества. На нем выступили в том числе Григорий Лепс, Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, группа «Любэ», Дмитрий Харатьян, Шаман. Основной темой мероприятия стала военная операция на Украине, которой были посвящены большинство выступлений. На митинге выступил президент Владимир Путин. Митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» прошедшего накануне послания президента Федеральному собранию, говорили ранее источники РБК.

ГУ МВД по Москве оценило число участников мероприятия в 200 тыс. человек.

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Андрей Любимов Андрей Любимов
Москва Владимир Путин митинг Григорий Лепс Олег Газманов Военная операция на Украине Лужники группа Любэ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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