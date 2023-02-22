В «Лужниках» прошел митинг-концерт с участием президента Владимира Путина

Кто пришел в «Лужники» на митинг-концерт с участием Путина

На столичном стадионе «Лужники» днем 22 февраля прошел концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. Яркие моменты с митинга-концерта в Москве — в фотослайдере РБК

На столичном стадионе «Лужники» днем 22 февраля прошел митинг-концерт, приуроченный к наступающему Дню защитника Отечества. На нем выступили в том числе Григорий Лепс, Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, группа «Любэ», Дмитрий Харатьян, Шаман. Основной темой мероприятия стала военная операция на Украине, которой были посвящены большинство выступлений. На митинге выступил президент Владимир Путин. Митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» прошедшего накануне послания президента Федеральному собранию, говорили ранее источники РБК.

ГУ МВД по Москве оценило число участников мероприятия в 200 тыс. человек.