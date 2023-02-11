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WSJ узнала о расследовании в США против инвестфонда церкви мормонов

WSJ: Комиссия по ценным бумагам США начала расследование против фонда церкви мормонов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США завершает расследование инвестиционного фонда Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, пишет WSJ. По данным газеты, речь может идти о $100 млрд скрытых фондом накоплений
Вид на Церковь Иисуса Христа Святых последних дней&nbsp;в Солт-Лейк-Сити
Вид на Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити (Фото: George Frey / Getty Images)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против инвестиционного фонда мормонской церкви по поводу попытки скрыть активы, после того как бывший сотрудник фонда сообщил о $100 млрд накопленных в нем средств, узнала The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, SEC пытается выяснить, соблюдал ли церковный фонд Ensign Peak Advisors Inc. требования о раскрытии информации для крупных финансовых управляющих. Как указали источники WSJ, расследование находится на завершающем этапе и, вероятно, будет закрыто в ближайшие месяцы.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, или церковь мормонов, — религиозная организация реставрационистского происхождения, основана Джозефом Смитом в 1830 году. Ее конгрегации (приходы и «малые приходы») и храмы существуют во многих странах мира, однако основную деятельность церковь ведет в американском штате Юта, где расположена ее штаб-квартира.

WSJ отмечает, что текущий размер активов Ensign Peak остается в строжайшем секрете с момента основания фонда в 1997 году. Однако, по правилам SEC, фонд обязан раскрывать информацию о некоторых типах инвестиций, таких как акции, зарегистрированные на бирже США. Так, например, в прошлом году фонд отчитывался о покупке акций Tesla, Ford, General Motors, а также Apple, Intel, Microsoft и Pfizer.

По данным на 30 сентября, таких активов в управлении фонда было около $40 млрд. 

О том, что фонд владеет активами на более чем $100 млрд, впервые сообщил бывший инвестиционный менеджер Ensign Peak Дэвид Нильсен в 2019 году. Тогда он подал жалобу в налоговую службу США, утверждая, что Ensign Peak не следует рассматривать как освобожденную от налогов благотворительную организацию, поскольку та не занимается благотворительностью.

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В самой фирме тогда заявили, что Ensign Peak не нарушал никаких налоговых законов США, а сам фонд создается на «черный день». Ensign Peak также подал ответный иск и обвинил Нильсена в клевете.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Церковь мормоны инвестфонд SEC расследование
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