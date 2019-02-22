В Швеции заявили о «неприемлемом» маневре российского истребителя

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии около 20 м рядом со шведским самолетом, об этом сообщили вооруженные силы Швеции. По их данным, инцидент произошел в начале недели, конкретный день не уточняется.
«Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27, — говорится в сообщении. — Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м». О ситуации доложено правительству.
«Это неприемлемое поведение», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, добавив, что его ведомство считает действия российского истребителя «выходящими за рамки нормы». Слова министра приводит Sveriges Radio.
Хультквист подчеркнул, что это был не первый подобный случай, аналогичные инциденты, по его словам, были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018-го. Министр отметил, что это не был запланированный совместный полет.