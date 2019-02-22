В Швеции заявили о «неприемлемом» маневре российского истребителя

По данным вооруженных сил Швеции, российский Су-27 опасно приблизился к шведскому военному самолету-разведчику в международном воздушном пространстве

Истребитель Су-27 (Фото: forsvarsmakten.se)

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии около 20 м рядом со шведским самолетом, об этом сообщили вооруженные силы Швеции. По их данным, инцидент произошел в начале недели, конкретный день не уточняется.

«Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27, — говорится в сообщении. — Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м». О ситуации доложено правительству.

«Это неприемлемое поведение», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, добавив, что его ведомство считает действия российского истребителя «выходящими за рамки нормы». Слова министра приводит Sveriges Radio.

Истребитель Су-27 (Фото: forsvarsmakten.se)

Хультквист подчеркнул, что это был не первый подобный случай, аналогичные инциденты, по его словам, были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018-го. Министр отметил, что это не был запланированный совместный полет.