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Путин рассказал о качестве российской военной техники
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Путин рассказал о качестве российской военной техники
Политика, 22 фев, 20:47
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Путин рассказал о качестве российской военной техники
В своем поздравлении к 23 февраля президент рассказал о качестве российской военной техники и конкурентоспособности оборонно-промышленного комплекса
Владимир Путин (Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС)

Безопасность России обеспечена, свидетельствуют события последних лет, рассказал президент Владимир Путин в обращении к военнослужащим, приуроченном к 23 февраля. Президент пообещал наращивать обороноспособность страны, в частности укреплять средства ядерного сдерживания и развивать возможности соединений специального назначения. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники», — отметил президент. Российский оборонно-промышленный комплекс, научно-исследовательские и конструкторские центры, по словам Путина, доказали «и свою состоятельность, и глобальную конкурентоспособность».

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Он отдельно поздравил военнослужащих, принимавших участие в военной операции в Сирии, отметив их блестящую подготовку.

Путин также сделал акцент на патриотизме, который является частью характера народа. «Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых, самых тяжелых испытаний», — подчеркнул президент.

Возросшую военную мощь России отмечало в своем докладе «Россия: военная мощь» разведывательное управление Министерства обороны США (доклад опубликован в июне 2017 года, .pdf). В нем отмечается, что восстановление мощи России на международной арене представляет «большой вызов Соединенным Штатам». «Москва продолжит агрессивно преследовать свои цели в области внешней политики и безопасности, используя весь спектр возможностей государства», — говорилось в нем.

«Россия модернизирует свои обширные ядерные силы и разрабатывает высокоточное обычное вооружение. Она манипулирует глобальной информационной системой, используя инструменты непрямого действия против стран, находящихся у ее границ, и использует военную мощь для демонстрации силы, а также развертывает силы далеко от своих границ», — также отмечалось в докладе американских военных.

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Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , обороноспособность
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