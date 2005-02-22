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В.Ющенко: Отношения Украина-НАТО не направлены против РФ
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В.Ющенко: Отношения Украина-НАТО не направлены против РФ
Политика, 22 фев 2005, 15:15
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В.Ющенко: Отношения Украина-НАТО не направлены против РФ
Украина готова присоединиться к плану действий по подготовке к членству в НАТО. С таким заявлением выступил сегодня президент страны Виктор Ющенко на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Япом де Хооп Схеффером в Брюсселе, сообщили РБК в пресс-службе главы украинского государства.

В.Ющенко отметил, что во время заседания комиссии Украина-НАТО обсуждался вопрос формирования отношений Украины и России в условиях "реализации государственного курса" Киева на евроатлантическую интеграцию. "Я хочу четко подчеркнуть: Россия является нашим стратегическим партнером, и политика Украины относительно НАТО никоим образом не направлена против интересов других стран, в том числе и России", - заявил президент.

Напомним, что в минувшую субботу НАТО объявило о выделении 25 млн евро в целях финансирования 12-летней программы содействия Украине по уничтожению 133 тыс. т устаревших боеприпасов и более 1,5 млн единиц легкого оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы.

Как указывается в распространенном в штаб-квартире Северо-Атлантического альянса коммюнике, этот проект станет "самой крупной программой по разоружению в мире" и продемонстрирует готовность НАТО "участвовать в модернизации украинских вооруженных сил".

США уже выделили около 7 млн евро, свое участие в финансировании программы подтвердили также Великобритания и Норвегия.

В.Ющенко отметил также сегодня, что выступает за вывод украинских миротворцев из Ирака после консультаций со всеми партнерами. "Это не будет демарш", - заявил президент. При этом он допускает, что часть украинского контингента может быть использована в работах, связанных с военно-техническим взаимодействием, подготовкой военных инспекторов и местной полиции.

Кроме того, президент Украины во вступительном слове на заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры отныне будет определять стратегию и тактику украинской политики. "Период так называемой многовекторности мы оставили в прошлом", - подчеркнул президент. Он отметил, что европейское будущее Украины неразрывно связано с евроатлантической интеграцией.

По мнению В.Ющенко, пришло время говорить о принципиально новых возможностях, поскольку "изменения на Украине открывают перспективы качественно новых отношений". "Независимое правосудие, свобода слова и преодоление коррупции дают реальную возможность существенно углубить отношения Украины и НАТО в ближайшей перспективе", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что наиболее важным направлением деятельности нового украинского правительства будет приведение политической, социально-экономической и оборонной системы страны к евроатлантическим стандартам. "Мы хотим, чтобы преимущества этих стандартов ощутил и увидел каждый гражданин. Именно на этом пути мы хотим достичь в украинском обществе полного понимания европейского будущего Украины, неразрывно связанного с углублением ее отношений с альянсом", - заявил В.Ющенко.

Он подчеркнул, что Украина готова прикладывать все необходимые усилия для укрепления мира и безопасности на всем европейском континенте. "Мы создали этот фундамент наших отношений и можем его реализовать", - отметил В.Ющенко.

Теги: Брюссель , НАТО , Украина , Ющенко Виктор Андреевич
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