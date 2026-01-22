Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца

Группа экоактивистов хотела вывести из строя личный самолет канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они проникли на территорию аэропорта с розовой краской и велосипедом, пишет Bild

Фридрих Мерц в кабине своего частного самолета (Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press)

Группа экологических активистов пробралась на аэропорт Арнсберг-Менден, чтобы перекрасить личный самолет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в розовый цвет и вывести его из строя, пишет Bild.

Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Коллектив сопротивления». Согласно ее заявлению, активисты должны были в конечном итоге вывести из эксплуатации самолет, покрашенный в розовый цвет. «Протестующие также принесли велосипед в качестве экологически чистого средства передвижения для канцлера. На транспаранте, который они несли, было написано: «Мобильность для всех, а не только для сверхбогатых!», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в земле Северный Рейн-Вестфалия, где три гражданина Германии возрастом 23 года, 28 и 56 лет пробрались на территорию небольшого гражданского аэродрома Арнсберг-Менден. Полиция заметила автомобиль с подозрительным мужчиной недалеко от частного аэропорта. Проверив его биографию, правоохранители установили, что он причастен к преступлениям по леворадикальным политическим мотивам.

После этого полиция обыскала территорию аэропорта, где следователи обнаружили и задержали еще трех человек. Несмотря на это, местная прокуратура заявила, что все подозреваемые были отпущены, поскольку оснований для задержания не было.

Против них ведется расследование по фактам незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества.

Инцидент произошел на фоне критиков участников Всемирного экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе со стороны эко- и общественных активистов. Их недовольство вызывает массовое использование частных джетов для полетов на форум, несмотря на то, что ключевая тема форума — построение процветания «в пределах планетарных границ». В аэропорт Давоса в этом году прибыло рекордное число частных рейсов. В 2025 году в течение недели ВЭФ в аэропортах вблизи Давоса было зафиксировано 709 дополнительных рейсов частных самолетов.

Фридрих Мерц — страстный любитель авиации. Мерц владеет двумя частными самолетами. В 2024 году тогдашний лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) сел за штурвал истребителя Eurofighter на военно-воздушной базе в Лааге. Мерц в роли второго пилота ассистировал командиру летной школы ВВС Германии подполковнику Дирку Пингелю.