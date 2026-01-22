 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца

Группа экоактивистов хотела вывести из строя личный самолет канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они проникли на территорию аэропорта с розовой краской и велосипедом, пишет Bild
Фридрих Мерц&nbsp;в кабине своего частного самолета
Фридрих Мерц в кабине своего частного самолета (Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press)

Группа экологических активистов пробралась на аэропорт Арнсберг-Менден, чтобы перекрасить личный самолет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в розовый цвет и вывести его из строя, пишет Bild.

Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Коллектив сопротивления». Согласно ее заявлению, активисты должны были в конечном итоге вывести из эксплуатации самолет, покрашенный в розовый цвет. «Протестующие также принесли велосипед в качестве экологически чистого средства передвижения для канцлера. На транспаранте, который они несли, было написано: «Мобильность для всех, а не только для сверхбогатых!», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в земле Северный Рейн-Вестфалия, где три гражданина Германии возрастом 23 года, 28 и 56 лет пробрались на территорию небольшого гражданского аэродрома Арнсберг-Менден. Полиция заметила автомобиль с подозрительным мужчиной недалеко от частного аэропорта. Проверив его биографию, правоохранители установили, что он причастен к преступлениям по леворадикальным политическим мотивам.

После этого полиция обыскала территорию аэропорта, где следователи обнаружили и задержали еще трех человек. Несмотря на это, местная прокуратура заявила, что все подозреваемые были отпущены, поскольку оснований для задержания не было.

Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав»
Политика

Против них ведется расследование по фактам незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества.

Инцидент произошел на фоне критиков участников Всемирного экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе со стороны эко- и общественных активистов. Их недовольство вызывает массовое использование частных джетов для полетов на форум, несмотря на то, что ключевая тема форума — построение процветания «в пределах планетарных границ». В аэропорт Давоса в этом году прибыло рекордное число частных рейсов. В 2025 году в течение недели ВЭФ в аэропортах вблизи Давоса было зафиксировано 709 дополнительных рейсов частных самолетов.

Фридрих Мерц — страстный любитель авиации. Мерц владеет двумя частными самолетами. В 2024 году тогдашний лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) сел за штурвал истребителя Eurofighter на военно-воздушной базе в Лааге. Мерц в роли второго пилота ассистировал командиру летной школы ВВС Германии подполковнику Дирку Пингелю.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
самолет Германия ФРГ немецкий канцлер
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России
Политика
Мерц заявил о планах ФРГ разместить силы около Украины на территории НАТО
Политика
Самолет Трампа совершил посадку после проблемы на борту
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59