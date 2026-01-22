Кит Келлог нашел новую работу

Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог вошел в консультативный совет BGR Group. Об этом в X сообщил управляющий директор компании Дэвид Урбан.

«Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог теперь мой коллега в BGR Group! Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награжденный боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — написал он.

О том, что Келлог планирует покинуть должность спецпосланника президента США по урегулированию на Украине, Reuters писал в ноябре 2025 года. Агентство отмечало, что спецпосланник — временная должность, для продления пребывания на которой нужно одобрение сената США.

Материал дополняется.