Кит Келлог нашел новую работу
Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог вошел в консультативный совет BGR Group. Об этом в X сообщил управляющий директор компании Дэвид Урбан.
«Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог теперь мой коллега в BGR Group! Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награжденный боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — написал он.
О том, что Келлог планирует покинуть должность спецпосланника президента США по урегулированию на Украине, Reuters писал в ноябре 2025 года. Агентство отмечало, что спецпосланник — временная должность, для продления пребывания на которой нужно одобрение сената США.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине