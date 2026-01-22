 Перейти к основному контенту
«Единая Россия» определилась с руководством штаба на выборы в Госдуму

Возглавит избирательный штаб партии Владимир Якушев, его заместителем станет сотрудник Администрации президента Алексей Семенов
Владимир Якушев
Владимир Якушев (Фото: Владимир Андреев / РБК)

В «Единой России» появился внутренний, пока не формальный, избирательный штаб на выборы в Госдуму (пройдут в сентябре), рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Его возглавил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, а его заместителем стал сотрудник администрации президента Алексей Семенов.

«Пока это, скорее, внутрипартийный офис, и он не носит формально оформленный характер. Позже, разумеется, появится официальная структура и будут приняты необходимые организационные решения», — сказал один из собеседников РБК. После создания официального штаба сотрудники администрации президента, работающие в нем, уходят в отпуска за свой счет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Единой России».

Алексей Семенов — заместитель начальника управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, один из ключевых сотрудников на этом направлении, говорят источники. Это управление занимается курированием ключевых избирательных кампаний — федеральных и по выборам губернаторов.

Семенов окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. В 2012-2013 годах работал в территориальном блоке управления президента по внутренней политике (входит в структуру администрации президента — РБК). Тогда внутриполитический блок Администрации президента возглавлял на тот момент Вячеслав Володин. Впоследствии Семенов стал помощником президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2017 году вернулся в администрацию президента на должность референта управления внутренней политики (эта должность предшествует позиции замруководителя управления). Эту структуру тогда и сейчас возглавляет Андрей Ярин, а его заместителем был Александр Харичев. В 2018 году Харичев возглавил собственное управление по обеспечению деятельности Госсовета. Алексей Семенов перешел в него в статусе референта.

В 2024 году структура фактически была преобразована в управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, а Алексей Семенов стал одним из заместителей Харичева вместе с Борисом Рапопортом. В 2021 году «Ведомости» писали, что последний стал первым заместителем руководителя предвыборного штаба «Единой России».

«Единая Россия» выбрала лидеров списка на выборы в Госдуму
Политика
Фото:Владимир Андреев / РБК

Присутствие чиновников Кремля в штабе «Единой России» — не новая практика. Федеральные кампании традиционно входят в их зону ответственности. Так, они участвуют в разработке стратегии кампании, а также определяют целевые показатели результата и доводят их до регионов. Для каждого из них он свой, однако есть и общий. На выборах в 2021 году партия власти получила 49,82% при явке в 51,72%. Перед кампанией администрация президента ставила целевой показатель: 45% голосов при явке в 45%. По словам двух источников РБК, близких к администрации президента, сейчас в ведомстве и в партии идет работа над идеологической стратегией.

Начальник управления мониторинга и анализа социальных процессов Администрации президента Александр Харичев заявлял, что многое будет зависеть от того, закончится ли к моменту кампании военная операция, а также от того, какова экономическая ситуация с санкциями. Есть идея, что в кампании должна быть отражена тема развития, говорит источник, близкий к администрации президента. Впрочем, по его словам, если ситуация с военным конфликтом на Украине останется неизменной, то базовым посылом будет сплочение вокруг власти в по-прежнему сложный период.

Ранее РБК писал, что в партии и в Кремле определились с базовой «пятеркой» лидеров списка «Единой России» на выборы. В нее входят: председатель партии, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра больница № 52, бывшая сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, Герой труда Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин (позывной в ходе боевых действий на Украине — «Струна»), военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

Андрей Винокуров
Единая Россия Выборы в Госдуму Владимир Якушев
