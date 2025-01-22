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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На Кубани разработают механизм рекультивации после разлива мазута

Кондратьев сообщил о разработке механизма рекультивации после разлива мазута
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Для восстановления пляжей Краснодарского края после разлива мазута разрабатывается механизм рекультивации, сообщил Кондратьев. Нефтепродукты вынесло на побережье после крушения танкеров 15 декабря
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы, Краснодарский край, декабрь 2024 года
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы, Краснодарский край, декабрь 2024 года (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Власти Краснодарского края разрабатывают механизм рекультивации для восстановления пляжей и дюн после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Одна из важных наших задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязненный грунт. Сейчас на побережье в ликвидации ЧС принимают участие 3,5 тыс. человек», — написал он в телеграм-канале.

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По его словам, властям совместно с учеными удалось найти «простой, но эффективный механизм по защите берега». Он подразумевает установку на поверхности вала полипропиленовой сети, которая защищает от повторного попадания нефтепродуктов в море.

«На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку «Грохот» и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тыс. т грунта, мощность технической установки — до 300 т/ч. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля», — заключил Кондратьев.

На Кубани разработают механизм рекультивации после разлива мазута
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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате происшествия произошел разлив значительной части нефтепродуктов, их вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края. В Кремле называли сложившуюся ситуацию критической. Президент России Владимир Путин спустя почти месяц после аварии счел недостаточными усилия по минимизации ущерба и потребовал сократить последствия ЧС до весенне-летнего сезона.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Краснодарский край Вениамин Кондратьев разлив мазута рекультивация танкеры
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