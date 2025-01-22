На Кубани разработают механизм рекультивации после разлива мазута
Власти Краснодарского края разрабатывают механизм рекультивации для восстановления пляжей и дюн после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Одна из важных наших задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязненный грунт. Сейчас на побережье в ликвидации ЧС принимают участие 3,5 тыс. человек», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, властям совместно с учеными удалось найти «простой, но эффективный механизм по защите берега». Он подразумевает установку на поверхности вала полипропиленовой сети, которая защищает от повторного попадания нефтепродуктов в море.
«На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку «Грохот» и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тыс. т грунта, мощность технической установки — до 300 т/ч. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля», — заключил Кондратьев.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате происшествия произошел разлив значительной части нефтепродуктов, их вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края. В Кремле называли сложившуюся ситуацию критической. Президент России Владимир Путин спустя почти месяц после аварии счел недостаточными усилия по минимизации ущерба и потребовал сократить последствия ЧС до весенне-летнего сезона.
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