В Британии увидели проблемы для бизнеса в миграционной политике Сунака

Из-за ужесточения миграционной политики, в частности, увеличения минимальной зарплаты для получения рабочей визы, индустрия гостеприимства может столкнуться с дефицитом сотрудников. Представители бизнеса говорят об угрозе инфляции

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Ужесточение миграционной политики премьер-министра Великобритании Риши Сунака может вызвать нехватку работников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в магазинах, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что из-за выхода Британии из ЕС европейцам стало сложнее работать в Соединенном Королевстве, в то же время число мигрантов из Нигерии, Индии и Китая возросло, подняв уровень миграции на рекордно высокий уровень. По данным HM Revenue & Customs, с декабря 2019 года по декабрь 2022-го Британию покинули более 103 тыс. работников индустрии гостеприимства из ЕС, а число сотрудников из других стран за тот же период выросло на 96,9 тыс.

Среди мер, которые планирует ввести Сунак, — повышение минимальной зарплаты, необходимой для получения рабочей визы, на треть, до £38,7 тыс. ($49 тыс.), что значительно превышает среднюю зарплату большинства работников гостиничного бизнеса.

Главный исполнительный директор сети Burger King Аласдер Мердок уточнил, что многие европейцы уехали на родину во время пандемии коронавируса и не вернулись. Он рассказал, что Burger King, как правило, нанимает больше людей, которые работают меньше часов. По мнению Мердока, из-за жестких мер правительства Сунака произойдет переход к большему количеству работников, занятых неполный рабочий день.

По словам исполнительного директора Британской ассоциации мясопереработчиков Ника Аллена, нереалистично предполагать, что предприятия могут платить британцам больше, а увеличенная минимальная зарплата для рабочей визы превышает действующую внутреннюю ставку оплаты труда.

«[Бизнес] сталкивается с решением: вы несете огромные дополнительные расходы или на самом деле сокращаете свой бизнес, чтобы приспособить работников, которых вы можете заполучить. Это может иметь довольно драматические последствия, и правительство должно понимать, что, каким бы путем это ни пошло, это приведет к инфляции», — добавил Аллен.

Управляющий директор Форума британских пабов Ян Касс рассказал, что британцы не спешат заполнять пробелы в индустрии, несмотря на высокий спрос персонала. Он также заявил о невозможности для большинства пабов увеличить зарплату для сотрудников и призвал ослабить ограничения.

«Миграция — не единственный способ заполнить вакансии, поэтому то, что произойдет, будет зависеть от реакции бизнеса, — заявил исследователь из Оксфордского университета Бен Бриндл. — Теоретически они могли бы повысить заработную плату, чтобы привлечь домашнюю прислугу или автоматизировать производство, но в некоторых случаях эти варианты неосуществимы».

В то же время исполнительный директор торговой организации UKHospitality Кейт Николс утверждает, что индустрия гостеприимства «упорно работает над тем, чтобы стать более привлекательной для людей, и за последний год зарплаты выросли в среднем на 13%».