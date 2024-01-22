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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о новом плане ЕС по помощи Украине на €20 млрд

WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины на €20 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС может создать новый фонд военной помощи для Украины, из которого странам блока выплатят компенсации за поддержку Киева в размере более €20 млрд за четыре года, пишет WSJ. Москва осуждает военную помощь Киеву

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины на сумму более €20 млрд на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере €50 млрд, сообщает The Wall Street Journal, ознакомившись с проектом плана.

Новая инициатива предусматривает возврат свыше €20 млрд государствам — членам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Она предполагает создание специального фонда, который поглотит около €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 годы.

Средства нового фонда пойдут на компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений, таких как беспилотники, ракеты противовоздушной обороны и боеприпасы, для передачи Украине. Еще часть денег используют на оплату расходов по программе военной подготовки украинских военных в ЕС.

Согласно проекту плана, в этом году ЕС может предложить компенсацию в размере €7,5 млрд. WSJ отмечает, что для вступления в силу инициативы, нужен переходный период.

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Олаф Шольц (справа)

По словам официальных лиц ЕС, государства-члены начнут официальное обсуждение плана в ближайшие дни, и предложение, вероятно, будет обсуждаться лидерами объединения на саммите 1 февраля, где они также попытаются согласовать выделение пакета помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года. Однако любое окончательное решение по новому плану, вероятно, займет недели., пишет газета. Препятствием для его реализации станет необходимость единогласного решения стран ЕС.

Среди преимуществ инициативы издание называет возможность для государств Евросоюза с низким запасом вооружения объединить ресурсы в совместных закупках, обеспечение устойчивого спроса на оборонную продукцию, что побудит европейские компании увеличить производство. Также «плюсом» этого плана станет отсутствие необходимости в регулярных выплатах, которые может блокировать страна ЕС, например, Венгрия, наложившая вето на пакет помощи в €50 млрд.

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Кроме того, добавила WSJ, во вторник, 23 января, НАТО планирует объявить о «новых крупных инвестициях в артиллерийские боеприпасы», направленных на увеличение производства артиллерийских снарядов калибром 155-мм.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
военная помощь Евросоюз фонд компенсация The Wall Street Journal
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