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WSJ сообщила о трещинах на открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре

WSJ узнала, что на открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились трещины

На гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair в Эквадоре, простроенной при помощи Китая, образовались тысячи трещин; это вызывает опасения, что ГЭС может выйти из строя, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инженеров.

«Мы можем потерять все. И мы не знаем, произойдет ли это завтра или через шесть месяцев», — сказал изданию Фабрисио Йепес, инженер из Университета Святого Франциска в Кито.

ГЭС Coca Codo Sinclair — крупнейшая в Эквадоре, она находится на реке Амазонка в провинции Напо. Ее стоимость составляет $2,7 млрд. Строительство ГЭС длилось шесть лет, работы вела китайская компания Sinohydro. Станция оснащена восемью турбинами, предполагалось, что после начала эксплуатации мощность станции составит порядка 1,5 тыс. мегаватт, что должно покрыть больше половины потребности Эквадора в электроэнергии. ГЭС запустили в 2016 году, для этого в страну приезжал лидер КНР Си Цзиньпин.

WSJ называет ГЭС Coca Codo Sinclair самым амбициозным проектом Китая в Эквадоре; местные инженеры изучали вопрос строительства станции на этом участке еще в 1970-х годах, но тогда проект считался слишком рискованным из-за высокой стоимости и расположения рядом с действующим вулканом. В итоге Эквадор договорился с Пекином, строительство началось в 2010 году. 

С момента ввода ГЭС в эксплуатацию эквадорские энергетики нашли в турбинах более 17 тыс. трещин, они винят в этом бракованную сталь, поставленную из Китая. В 2021 году они подали иск в суд на Sinohydro, разбирательство все еще продолжается.

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Эквадор ГЭС Си Цзиньпин Китай
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