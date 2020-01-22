Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 22 янв, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 22 янв, 13:13
ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного клуба ЦСКА Финансы, 00:00 Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма Политика, 00:00 Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус Общество, 22 янв, 23:40 Претендентка на Белый дом обвинила Клинтон во лжи о «любви русских» Политика, 22 янв, 23:30 Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова Бизнес, 22 янв, 23:12 Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань Общество, 22 янв, 23:11 В Минздраве сообщили о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус Общество, 22 янв, 22:38 Ставропольский губернатор попал в ДТП Общество, 22 янв, 22:29 Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании Политика, 22 янв, 22:25 Сбербанк снова стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance Бизнес, 22 янв, 22:11 WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию Спорт, 22 янв, 22:06 Госдуме предложили досрочно отпускать на пенсию многодетных мужчин Общество, 22 янв, 22:05 Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 26 марта Общество, 22 янв, 22:05 ВТБ объяснил закупку услуг сыщиков за 15 млн руб. Общество, 22 янв, 21:52
Выборы в США ,  
0 

Претендентка на Белый дом обвинила Клинтон во лжи о «любви русских»

Поводом для иска Тулси Габбард стал комментарий бывшей «первой леди Америки» о том, что один из участвующих в праймериз демократов является «любимцем русских»
Тулси Габбард (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Претендентка на пост президента США, член палаты представителей конгресса от второго избирательного округа Гавайев Тулси Габбард подала в суд на Хиллари Клинтон. Законодатель обвиняет бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты в диффамации — распространении порочащих сведений через СМИ, говорится на сайте Габбард.

По мнению конгрессвумен, Клинтон умышленно «сделала ложные заявления», пытаясь сорвать ее предвыборную кампанию. Как указано в заявлении, бывший госсекретарь сообщила, что «некто, кто в настоящее время участвует в праймериз от Демократической партии <...> любимец русских <...> да, она российский актив».

В споре демократов за президентское кресло в США появился новый лидер
Политика

Речь идет о комментарии Клинтон для эпизода подкаста Campaign HQ с американским политологом, стратегом-демократом Дэвидом Плуффом, который вышел в октябре прошлого года. В нем Клинтон не называла Габбард напрямую, но, как пишет Politico, «четко дала понять», что имеет в виду именно ее.

По информации NBC News, сумма иска к Клинтон составляет $50 млн. В среду, 22 января, его зарегистрировал федеральный суд Манхэттена. Истец рассчитывает привлечь экс-госсекретаря и «другие политические элиты» к ответственности за «искажение правды в разгар крайне важных президентских выборов». В нем также говорится, что Габбард из-за слов Клинтон понесла финансовые потери, что будет доказано в суде.

Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа
Политика

Представитель Клинтон Ник Меррилл в разговоре с NBC News, комментируя подачу иска, заявил: «Это смешно».

«Несмотря на то, что президентская кампания Габбард продолжает набирать обороты, она усмотрела факт того, что ее политическая и личная репутация размазаны, а ее кандидатура пострадала от злонамеренных и явно ложных замечаний Клинтон», — сказал Брайан Данн, партнер юридической фирмы, которая представляет интересы Габбард.

Как указывает NBC, позднее Меррилл, отвечая на вопрос, касалось ли высказывание Клинтон именно Габбард, сказал: «Если матрешка подходит...». В своем Twitter он написал, что комментарии Клинтон были искажены и что в виду она имела в виду Республиканскую партию, «а не русских, ухаживающих за Габбард».

Авторы: Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: Хилари Клинтон, иск
Материалы по теме
Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Политика
Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter