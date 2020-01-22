Претендентка на Белый дом обвинила Клинтон во лжи о «любви русских»

Поводом для иска Тулси Габбард стал комментарий бывшей «первой леди Америки» о том, что один из участвующих в праймериз демократов является «любимцем русских»

Тулси Габбард (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Претендентка на пост президента США, член палаты представителей конгресса от второго избирательного округа Гавайев Тулси Габбард подала в суд на Хиллари Клинтон. Законодатель обвиняет бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты в диффамации — распространении порочащих сведений через СМИ, говорится на сайте Габбард.

По мнению конгрессвумен, Клинтон умышленно «сделала ложные заявления», пытаясь сорвать ее предвыборную кампанию. Как указано в заявлении, бывший госсекретарь сообщила, что «некто, кто в настоящее время участвует в праймериз от Демократической партии <...> любимец русских <...> да, она российский актив».

Речь идет о комментарии Клинтон для эпизода подкаста Campaign HQ с американским политологом, стратегом-демократом Дэвидом Плуффом, который вышел в октябре прошлого года. В нем Клинтон не называла Габбард напрямую, но, как пишет Politico, «четко дала понять», что имеет в виду именно ее.

По информации NBC News, сумма иска к Клинтон составляет $50 млн. В среду, 22 января, его зарегистрировал федеральный суд Манхэттена. Истец рассчитывает привлечь экс-госсекретаря и «другие политические элиты» к ответственности за «искажение правды в разгар крайне важных президентских выборов». В нем также говорится, что Габбард из-за слов Клинтон понесла финансовые потери, что будет доказано в суде.