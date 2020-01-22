Думский комитет по СМИ возглавит Александр Хинштейн

Комитет Госдумы по СМИ возглавит единоросс Александр Хинштейн, сообщили РБК два источника в парламенте. Он сменит эсера Леонида Левина, перешедшего в правительство

Александр Хинштейн (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

О том, что Хинштейн сменит на посту главы комитета по СМИ Леонида Левина, РБК сообщил источник в комитете и подтвердил знакомый Хинштейна.

Вскоре информацию о назначении Хинштейна главой комитета по СМИ подтвердил журналистам глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он пояснил, что с учетом распределения квот должность главы комитета Госдумы по делам национальностей перейдет к представителю фракции «Справедливой России» Олегу Николаеву. «Так как фракция «Единая Россия» предложила на освободившуюся должность главы комитета Госдумы по информационной политике после ухода Леонида Левина на работу в правительство своего кандидата Александра Хинштейна, то соответственно, парламентское большинство освобождает главу в другом комитете для того, чтобы ее смог занять депутат от «Справедливой России», — цитирует Неверова «Интерфакс». Такая перестановка произойдет с учетом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе, пояснил Неверов.

Сам Хинштейн не ответил на звонки РБК.

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