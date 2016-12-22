Лавров заподозрил Запад в вынашивании плана «Б» по смене режима в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад рассчитывал использовать группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для последующей попытки свержения нынешнего правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«США и возглавляемая ими коалиция стремятся щадить «Джебхат ан-Нусру», сберегая группировку для реализации плана по смене режима — так называемого плана «Б», — сказал Лавров, заверив, что Москва «будет жестко противостоять подобным попыткам».

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что западные коллеги, обращая внимание на гуманитарные проблемы в провинции Идлиб, тем самым проявляют свою обеспокоенность окружением боевиков «Джебхат ан-Нусры». При этом Лавров отметил, что блокирование террористов сирийская армия осуществила при поддержке России.

В конце декабря сирийская правительственная армия прорвала линию обороны «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама и начала стремительно продвигаться в восточной части Идлиба с целью освобождения военного аэродрома в районе города Абу ад Духур. Результатом операции стало освобождение нескольких десятков населенных пунктов, занятие аэродрома, а также окружение примерно 1500 боевиков «Джебхат ан-Нусры» и группировки террористов «Исламского государства» (запрещенной в России организации), не успевших покинуть западные районы провинции Алеппо.