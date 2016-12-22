СМИ узнали о готовности правительства смягчить «закон Яровой»

Правительство признало обоснованной часть критики «закона Яровой» и согласилось пойти на уступки в части требований по объему хранилищ данных, выяснил «Коммерсантъ». Планируется отложить и сроки введения закона до октября

Фото: Павел Головкин / AP

Министерство связей и массовых коммуникаций отказалось от требования рассчитывать объем хранилищ данных пользователей для исполнения «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Письмо Алхазов направил в ответ на заключение, к которому пришла комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям. Как отмечает издание, ​Минкомсвязь на основании расчетов операторов и РСПП согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик.

В измененном проекте постановления ведомства, который есть в распоряжении «Коммерсанта», указывается, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

В предыдущем варианте постановления говорилось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика нужно будет 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. В дальнейшем ежегодно в течение пяти лет необходимо будет увеличивать объем на 15%. В таком сценарии РСПП оценивал совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» в 2018 году в 100 млрд руб.

В минувшую пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство обсуждает возможность отсрочки вступления в силу «закона Яровой». Детали тогда он не сообщил, источники «Коммерсанта» на рынке связи утверждают, что речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года.

Речь идет о положениях «антитеррористических» поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», которые должны вступить в силу с 1 июля этого года. Согласно им, операторы связи и интернет-компании должны будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, устанавливает правительство.