Одну из крупнейших бригад ВСУ вывели из Донбасса в полном составе

Одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе выведена из зоны проведения Киевом так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, сообщает РИА Новости Украина.
Речь идет о 128-й отдельной горно-пехотной бригаде ВСУ, дислоцируемой в Закарпатской области со штабом в Мукачево. Местное интернет-издание Mukachevo.net также сообщает о возвращении бойцов бригады в Закарпатье. 128-я закарпатская отдельная горно-пехотная бригада также известна как «Закарпатский легион» и является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины, отмечает портал.
По информации интернет-издания, которому удалось пообщаться с теми бойцами, которые уже вернулись, вывод бригады начался в минувшую субботу, 20 января. В воскресенье, 21 января, бригада в полном составе, включая командование, должна была покинуть зону боевых действий. Сообщается что, бригада выведена «на восстановление» и пробудет в пунктах постоянной дислокации, по предварительной информации, около полугода — минимум до июля 2018 года.
Издание также публикует фотографии, на которых показано, как бойцов, прибывших поездом в Виноградов, встречают с хлебом и солью. Телеканал «112 Украина» показал сюжет с бойцами бригады, вернувшимися в Ужгород.