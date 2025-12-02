Американские военные, вероятно, составляют «самый смертоносный инвестиционный клуб в мире», зарабатывая на акциях технологических компаний и биткоинах, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание сообщает, что американские военные торгуют малоизвестными криптовалютами, а парковки близ баз «заполнены новыми Porsche и Humvee» на фоне того, как на крипторынке регистрируют новые пиковые курсы валют. Среди военных также есть инфлюенсеры, которые рассказывают подписчикам, как они могут разбогатеть, пишет WSJ.

Газета рассказала историю капитана Космических сил Гордона Маккало, который работает инженером по летным испытаниям. Он также активно инвестирует в компании, связанные с атомной энергетикой, отмечает газета.

Маккало делает ставку на то, что всплеск популярности центров обработки данных на базе искусственного интеллекта приведет к увеличению спроса на электроэнергию. Пока ситуация развивается в его пользу: с весны некоторые из принадлежащих ему акций выросли в два раза и более, при этом мужчина не знает, как долго сохранится эта тенденция.

«Признаюсь, я не понимаю, почему цены продолжают беспрепятственно расти», — сказал он газете.

В последнее время на рынке наблюдалась некоторая нестабильность, однако в целом с апреля цены акций росли, что способствовало росту чистой стоимости активов военнослужащих, поясняет WSJ.

Материал дополняется