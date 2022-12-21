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Путин анонсировал выход в море фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»

Путин анонсировал выход на боевое дежурство фрегата с гиперзвуковой системой «Циркон»
Испытания новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» начались в 2021 году. В августе Минобороны сообщило о начале серийного производства ракет. Путин уточнил, что оснащенный ими фрегат встанет на боевое дежурство в январе 2023-го

В начале 2023 года на боевую службу выйдет новейший российский фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, трансляцию ведет РБК.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота СССР Горшков» с новейшими и, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», — заявил президент.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются, но известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч). «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета может поражать морские и наземные цели на максимальной дальности 500 км. Испытания начались в июле 2021 года.

В конце прошлого года Северный флот сообщал, что состоялись 12 успешных запусков «Цирконов». Их проводили экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск». Первый залповый пуск ракеты состоялся в декабре 2021 года, он прошел успешно, говорил Путин. Тогда он пообещал, что «Цирконы» встанут на вооружение в 2022 году.

В Пентагоне объявили испытания российской ракеты угрозой, а сам «Циркон» назвали «дестабилизирующим фактором», так как данная система вооружений, по заявлению американских военных, может нести ядерный заряд.

В то же время Путин говорил, что Россия вынуждена вести разработку гиперзвукового оружия в ответ на действия НАТО, инфраструктура которой подошла к российским границам.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
фрегат ракеты «Циркон» гиперзвуковая ракета Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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