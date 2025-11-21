У экс-депутата из Дагестана изъяли имущество на ₽2 млрд

Суд признал Гаджиева и некоторых членов его семьи участниками экстремистского объединения. У экс-депутата изъяли 52 объекта недвижимости, включая элитную, 18 участков и другую собственность. Политик находится за границей

Магомед Гаджиев (признан иноагентом) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Советский районный суд Махачкалы изъял активы бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом) более чем на 2 млрд руб. в пользу государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Среди изъятых активов — 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения. Также это полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного ООО и денежные средства, в том числе со счетов.

Иск к Гаджиеву и «подконтрольным ему лицам» подала Генеральная прокуратура. Суд признал бывшего депутата, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения «и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса» запретил их деятельность на территории России.

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе суда.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. Он представлял Дагестан. До этого был заместителем руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану, а потом и по Южному федеральному округу. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против военных действий на Украине. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. В ведомстве утверждали, что, будучи за пределами России, он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины». Через несколько дней в «Единой России» заявили, что Гаджиев исключен «за действия, дискредитирующие партию». В феврале 2024 года стало известно, что МВД объявило Гаджиева в розыск — он обвиняется в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.

Как говорили источники РБК, в иске требования прокуратуры объяснялись тем, что «функционирование противоправной группы осуществляется за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов Российской Федерации, и направлено против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

Истцы указывали, что сын и сестра Гаджиева выступают держателями принадлежащих ему в России активов, осуществляют управление ими и этим «обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности». Также держателями скрытых активов бывшего депутата прокуратура назвала его отца, зятя и родителей его сожительницы. На них оформлены коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки стоимостью более 2 млрд руб. в Москве, Подмосковье и Дагестане. Это в том числе здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы и участки в подмосковном Рождествено, где находится пансионат «Снегири» Управления делами президента.

Кроме того, суд попросили лишить подконтрольную Гаджиеву компанию «Сулакнеруд» лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. По данным прокуратуры, через эту компанию Гаджиев получает прибыль, формирующуюся за счет добычи полезных ископаемых, которую он через нелегальные схемы выводит за рубеж — в США и Францию, где ему принадлежит элитная недвижимость.