 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

У экс-депутата из Дагестана изъяли имущество на ₽2 млрд

Суд признал экстремистским объединением экс-депутата Гаджиева и его семью
Суд признал Гаджиева и некоторых членов его семьи участниками экстремистского объединения. У экс-депутата изъяли 52 объекта недвижимости, включая элитную, 18 участков и другую собственность. Политик находится за границей
Магомед Гаджиев (признан иноагентом)
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Советский районный суд Махачкалы изъял активы бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом) более чем на 2 млрд руб. в пользу государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Среди изъятых активов — 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения. Также это полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного ООО и денежные средства, в том числе со счетов.

Иск к Гаджиеву и «подконтрольным ему лицам» подала Генеральная прокуратура. Суд признал бывшего депутата, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения «и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса» запретил их деятельность на территории России.

В России завели первое дело о поиске экстремистского контента
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе суда.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. Он представлял Дагестан. До этого был заместителем руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану, а потом и по Южному федеральному округу. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против военных действий на Украине.

В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. В ведомстве утверждали, что, будучи за пределами России, он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины».

Через несколько дней в «Единой России» заявили, что Гаджиев исключен «за действия, дискредитирующие партию». В феврале 2024 года стало известно, что МВД объявило Гаджиева в розыск — он обвиняется в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.

Как говорили источники РБК, в иске требования прокуратуры объяснялись тем, что «функционирование противоправной группы осуществляется за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов Российской Федерации, и направлено против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

Истцы указывали, что сын и сестра Гаджиева выступают держателями принадлежащих ему в России активов, осуществляют управление ими и этим «обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности». Также держателями скрытых активов бывшего депутата прокуратура назвала его отца, зятя и родителей его сожительницы. На них оформлены коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки стоимостью более 2 млрд руб. в Москве, Подмосковье и Дагестане. Это в том числе здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы и участки в подмосковном Рождествено, где находится пансионат «Снегири» Управления делами президента.

Кроме того, суд попросили лишить подконтрольную Гаджиеву компанию «Сулакнеруд» лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. По данным прокуратуры, через эту компанию Гаджиев получает прибыль, формирующуюся за счет добычи полезных ископаемых, которую он через нелегальные схемы выводит за рубеж — в США и Францию, где ему принадлежит элитная недвижимость.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Магомед Гаджиев депутат конфискация имущества передача акций государству Генеральная прокуратура экстремистская группировка
Материалы по теме
Прокуратура требует изъять активы экс-полицейских Краснодара на ₽3 млрд
Политика
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Госдумы на ₽2 млрд
Политика
Суд конфисковал недвижимость Кибовского и семьи первого главы таможни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 23:04 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 23:04
Экс-адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы Политика, 23:07
«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за «дело Миндича» Политика, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США Политика, 22:47
Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 22:43
У экс-депутата из Дагестана изъяли имущество на ₽2 млрд Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В меме «Страдающего Средневековья» нашли экстремистскую символику Политика, 22:26
Минобрнауки определило специальности с ограничением платного приема Общество, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине Политика, 22:01
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 21:55
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46