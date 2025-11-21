МИД Сербии ответил на данные об участии Вучича в «человеческом сафари»

В Италии расследуют дело о поездках богатых туристов на стрельбу по жителям Сараево во время Боснийской войны. Хорватский журналист утверждает, что к этому причастен Вучич. Власти Сербии категорически опровергли утверждения

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Утверждения об участии сербского президента Александра Вучича в «человеческих сафари» во время осады Сараево не соответствуют действительности, сообщил МИД Сербии.

Обвинения основаны лишь на «голословных инсинуациях», ни одно из которых не было подтверждено компетентным судебным органом, будь то национальный или международный институт, суд, трибунал или следственный орган, написал в X министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

«Эта [информационная] кампания не посвящена поиску истины или справедливости. Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — заявил Джурич.

Вучичу следует подать в суд «на астрономические суммы» против тех, кто «выдумывает и распространяет эти позорные истории», добавил министр.

Речь идет о предполагаемой охоте на людей, которую за деньги устраивали в Сербии для иностранных туристов. Расследование этого дела начала в ноябре 2025 года прокуратура Милана. Предполагается, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную ныне €80–100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который в 2016 году был признан Международным трибуналом виновным в военных преступлениях и приговорен к пожизненному заключению. Снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», отмечала La Repubblica.

Сараево находится в окружении гор в низине, из-за чего город уязвим для обстрелов. Более 10 тыс. человек погибли в результате постоянных обстрелов и снайперского огня между 1992 и 1996 годом. Утверждения о визитах богатых иностранцев для «снайперских сафари» подтверждал бывший заместитель главы итальянской дипломатической миссии Майкл Джиффони. Он рассказал, что в 1994 году, когда он впервые прибыл в Сараево, ему рассказали об организации таких стрельб. «Знаете, здесь организуют сафари. Сюда приезжает множество богатых людей — охотники, бизнесмены. Армия и военизированные формирования забирают их в горы [над Сараево] и за это платят», — пересказал дипломат.

Обвинения против Вучича в участии в «человеческих сафари» в Сараево выдвинул хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич, его позицию представили The Guardian и The Telegraph. Он подал жалобу на сербского президента в итальянскую прокуратуру.

По его утверждению, Вучич, будучи молодым добровольцем, находился на одной из военных позиций в Сараево, откуда, по словам очевидцев, иностранные граждане и сербские ультранационалистические подразделения стреляли по мирным жителям.

Кроме того, появилась видеозапись с похожим на Вучича мужчиной, который едет в автомобиле, на багажнике которого находился человеческий череп в синей каске миротворца ООН, пишет The Telegraph. Расследователь заявил, что на одной из видеозаписей у Вучича в руках винтовка, тогда как сторонники президента сочли, что будущий политик держит в руках штатив от телевизионной камеры, поскольку в те годы работал журналистом. Сам президент говорил, что нес зонтик.

Информация о предположительной причастности Вучича к расстрелам появлялась и прежде, он ее отвергал. В 2021 году президент Сербии назвал обвинения политическими манипуляциями.