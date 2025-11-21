Британская полиция утверждает, что обнаружила связь между «пятничной дорожкой кокаина» и геополитическими вопросами — уклонением от санкций и российским ВПК. По ее данным, покупатели кокаина помогают «плохим вещам по всему миру»

Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Представители британского среднего класса, приобретающие кокаин перед выходными, «неосознанно финансируют военно-промышленный комплекс России», заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, передает The Times.

«Мы можем провести четкую связь между покупкой кем-нибудь кокаина в пятницу вечером и геополитическими событиями, вызывающими страдания по всему миру», — сказал замдиректора по экономическим преступлениям в NCA Сал Мелкин.

По данным NCA, сеть по отмыванию денег действует как минимум в 28 британских городах, переводя «грязные деньги», полученные от иммиграционных нарушений, продажи наркотиков, огнестрельного оружия и программ-вымогателей в «чистую» криптовалюту. Преступные организации самого высокого уровня регулярно проводят операции по отмыванию денег, в том числе в интересах России, утверждают в NCA.

«Мы можем связать эти деньги с геополитикой, например, с уклонением от санкций на высоком уровне и <...> российским военно-промышленным комплексом», — добавил Мелкин и задался вопросом: «Узнает ли об этом человек, который разложил пятничную дорожку [кокаина] вечером? Отследят ли его 50 фунтов до конца? Конечно, нет. Это сложнее подхода «я просто заплачу своему дилеру и все». По его мнению, речь идет об «обширной криминальной экосистеме, финансирующей некоторые очень плохие вещи по всему миру».

NCA — ведущее правоохранительное ведомство Британии, специализирующееся на борьбе с киберпреступностью, организованной преступностью, торговлей людьми, нелегальным оборотом оружия и наркотиков. В 2025 году ведомство задержало 45 подозреваемых в отмывании денег и изъятии свыше 5,1 млн фунтов (примерно 527 млн руб.) наличных.

Британцев предупреждают о наказании за участие в нелегальных схемах с помощью плакатов в туалетах автозаправочных станций вдоль маршрутов, которые используют отмывающие деньги организации. Надписи представлены на двух языках — английском и русском.

В прошлом году NCA объявила о раскрытии схемы отмывания денег, по которой британские уличные банды и русскоязычные хакеры превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы.