Европарламент опубликовал карту с Украиной без Крыма

Европарламент по ошибке опубликовал карту с Украиной без Крыма в Twitter

Европарламент по ошибке опубликовал карту Украины без Крыма, публикацию вскоре удалили. В январе посольство России опубликовало карту, на которой Крым и новые территории принадлежали Украине

Здание Европейского парламента (Фото: Siegfried Modola / Getty Images)

Карта с Украиной без Крыма появилась в англоязычном аккаунте Европарламента в X (бывший Twitter), вскоре публикация пропала, пост был переопубликован с полуостровом в границах Украины по состоянию на 1991 год.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в сегодняшней утренней инфографике. Мы приносим извинения за оплошность», — сказано в новом посте.

В публикации сообщалось о переговорах, которые Евросоюз ведет в данный момент по торговым соглашениям с разными странами мира. Крым в первоначальной публикации был серого цвета — таким же цветом была отмечена территория России, США, Ирана, Ливии, Саудовской Аравии, Монголии и других. Вместе с тем Херсонская и Запорожская области, а также Донбасс были изначально отмечены как часть Украины.

Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области по результатам референдумов, проведенных на подконтрольных ей частях регионов. Согласно официальным результатам, большинство пришедших на участки одобрили вхождение в состав России. Президент Владимир Путин говорил, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт. Украина вместе с большинством стран мира не признали территориальные изменения. Киев обещал вернуть эти регионы под свой контроль. Европарламент считает Крым частью Украины.

Ошибочные публикации с картами делало, в частности, и посольство России. К примеру, в январе посольство России в Швеции опубликовало карту, на которой Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области были указаны принадлежащим Украине. Затем посольство исправилось и пояснило, что допустило ошибку из-за «западных источников», которые не всегда достоверно показывают границы страны.