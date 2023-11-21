Появились кадры с внеочередного саммита БРИКС по конфликту в секторе Газа

БРИКС на внеочередном саммите обсуждает войну ХАМАС и Израиля. Трансляция

Лидеры стран БРИКС собрались на внеочередной саммит для обсуждения ситуации в секторе Газа. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.