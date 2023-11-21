В правительстве предложили доработать законопроект о гауптвахте

В Думе предлагали разрешить командирам накладывать дисциплинарный арест на контрактников и мобилизованных без суда для поддержания дисциплины в период мобилизации. В правительстве указали, что по Конституции арест накладывает суд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство подготовило проект отзыва на законопроект (есть у РБК), дающий возможность командирам назначать своим подчиненным — контрактникам и мобилизованным — в качестве наказания дисциплинарный арест без решения суда в период мобилизации или военного положения. Текст законопроекта необходимо доработать ко второму чтению, пришли к выводу в правительстве.

Законопроект был внесен в Госдуму 2 февраля, его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они предложили принять новый федеральный закон «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Закон по их замыслу должен устанавливать особый порядок применения дисциплинарного ареста в период мобилизации, военного положения или военного времени для следующих категорий военнослужащих: прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту

граждан, призванных на военную службу по мобилизации Дисциплинарный арест — это крайняя мера дисциплинарного воздействия, при ней военный содержится в изоляции на гауптвахте. Она должна применяться, как правило, в тех случаях, «когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными», говорится в тексте законопроекта (этой оговорки в действующем законе нет). Назначать арест предлагается на срок до 10 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков (сейчас — до 30 суток). К таким авторы предлагают отнести 19 проступков (в текущем законодательстве их больше, но в них входят и проступки командиров), в том числе: нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

самовольное оставление воинской части или места службы

уклонение от исполнения обязанностей военной службы

нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы, внутренней службы, патрулирования в гарнизоне и так далее

умышленное уничтожение, повреждение военного имущества

нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми веществами, повлекшее причинение вреда здоровью человека или иные «вредные последствия» «Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона, который обязан уведомить об этом командира (начальника) военнослужащего, подвергнутого аресту», — говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке говорится, что командиры воинских частей сейчас не могут самостоятельно назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте подчиненным, это может сделать только гарнизонный военный суд. Это снижает возможности командиров по поддержанию воинской дисциплины в период мобилизации, военного положения или военного времени, считают авторы. Они указывают на то, что гарнизонные военные суды находятся на «значительном отдалении» от расположения войск, участвующих в боевых действиях. Из-за этого доставка нарушителя в суд существенно увеличивает время наложения взыскания, кроме того, для этого надо привлекать других военнослужащих, которые будут его сопровождать, тратить на это материальные ресурсы. Либо, считают авторы законопроекта, нарушитель и вовсе остается безнаказанным. «Такое состояние дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи», — говорится в записке. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 15 марта. Вместе с ним в одном пакете идет законопроект, который вносит корреспондирующие изменения в закон «О статусе военнослужащих». Кроме того, этим законопроектом предлагается установить, что военным, подвергнутым дисциплинарному аресту в период мобилизации или военного времени, не выплачиваются положенные им выплаты.

В своем отзыве правительство указало на то, что по ст. 22 Конституции, арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению.

Помимо этого, кабмин указал, что положения законопроекта необходимо согласовать с федеральными законами «О статусе военнослужащих» и «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста», где прописаны основания и порядок назначения судами военнослужащим дисциплинарного ареста. Это нужно сделать в том числе «в целях исключения дублирования отдельных положений».

Кроме того, в правительстве обратили внимание на то, что законопроектом вводится дополнительное условие применения дисциплинарного ареста в период мобилизации, военного времени или военного положения, а именно его применение «как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными». Этого условия нет в статье 28.4 закона «О статусе военнослужащего», которая регламентирует применение дисциплинарных взысканий, что может вызвать затруднения в процессе правоприменения, считают в правительстве.

Дисциплинарный арест — один из видов взыскания, говорится в законе «О статусе военнослужащих». По действующему законодательству он может применяться ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, кроме офицеров; граждан, призванных на военные сборы в качестве офицеров; военных и граждан, призванных на военные сборы, но не приведенных к присяге; военных младше 18 лет; женщин. Такой арест считается крайней мерой дисциплинарного воздействия. Сейчас арест назначается на срок до 30 суток (Картаполов и Красов предлагают сократить этот срок до 10 суток в период мобилизации или военного времени).

В правительстве также предложили закрепить в проекте закона норму, согласно которой дисциплинарный арест будет назначаться военнослужащему по итогам разбирательства. Для оперативного применения взыскания можно сократить максимальный срок проведения такого разбирательства (сейчас по закону «О статусе военнослужащих» — не более 30 суток), предположили там.

Некоторые положения законопроекта требуют согласования с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил и Уставом военной полиции ВС, говорится в отзыве. В связи с этим следует предусмотреть отлагательный срок вступления проектируемого федерального закона в силу.

Похожий отзыв правительство подготовило и в отношении законопроекта-спутника. В нем также указано, что положения законопроекта не согласуются с положениями ст. 22 Конституции.

«Следует также отметить, что проектируемые нормы в части внесудебного порядка применения дисциплинарного ареста будут действовать в указанные периоды на всей территории Российской Федерации, в том числе в воинских частях, значительно удаленных от территорий, на которых ведутся боевые действия или введен режим военного положения», — говорится в проекте отзыва правительства.

Там также подчеркнули, что в период отбывания ареста военнослужащие не освобождаются от занимаемых должностей, не сдают дела и не лишаются званий. При этом они не исполняют свои обязанности, поэтому целесообразно установить, что за время ареста военнослужащим выплачиваются оклад по воинскому званию, оклад по занимаемой воинской должности и ежемесячная надбавка за выслугу лет.

«Безусловно, законопроект является дискуссионным и оценочным, поскольку лица, на которых будет возложено правомочие наложения такой меры дисциплинарного взыскания по отношению к мобилизованным военнослужащим, смогут злоупотреблять новыми возможностями, что непосредственно скажется на репутации, чести и достоинстве конкретного военнослужащего, — считает член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. — Также не совсем представляется ясным, какие меры сдержек и противовесов предусматривает данный законопроект». Завьялова считает, что этот вопрос должен быть проработан дополнительно.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.