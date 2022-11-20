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Вучич допустил «ад на земле» в Косово в случае неудачи на переговорах

Президент Сербии Вучич допустил «ад на земле» в Косово в случае неудачи на переговорах
Темой переговоров Сербии и Косово будут штрафы, которые Приштина хочет брать за использование сербских автомобильных номеров при въезде в республику. Вучич предупредил, что, если договориться не выйдет, последствия будут тяжелыми
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Если Сербия и Косово не достигнут договоренности на переговорах в Брюсселе, может начаться «ад на земле», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Потому что специальной косовской полиции нечего искать на севере Косово. Сербия будет со своим народом. Сербы будут охранять свои очаги», — сказал Вучич (цитата по Nova.rs).

При этом в ответ на вопрос, означает ли это, что могут начаться боевые действия, он выразил надежду, что «такого не произойдет, но это больше не зависит от нас».

Утром 21 ноября в Брюсселе начнутся переговоры Белграда и Приштины на высшем уровне. Сербию будет представлять Вучич, Косово — премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти. «Я поеду в Брюссель чтобы не давать им достаточных оснований обвинять Сербию в нежелании в чем-то участвовать», — заявил Вучич.

Главной темой переговоров будут штрафы, которые власти Косово хотят брать за использование сербских автомобильных номеров при въезде в республику. До 21 ноября для владельцев авто с сербскими номерами действует предупреждение, они должны зарегистрировать номера Косово. После этой даты и до 21 января 2023 года за несоблюдение требования власти Косово будут штрафовать водителей на €150. До 21 апреля косовское правительство должно выдать тестовые автомобильные номера, тогда сербские регистрационные знаки будут запрещены.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали 92 государства — члена ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже 16 из них отозвали свое признание.

Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Россия также не признала независимость республики.

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Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля из-за намерения Приштины объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. Предполагалось, что въезжающие в Косово сербы будут получать временные документы. Мера должна была начать действовать 1 августа и стать ответом на действия Белграда, который не признает косовские документы.

После этого начала обостряться ситуация на границе. Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики.

В итоге Приштина отложила введение меры до 1 сентября, а 27 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что соглашение между сторонами достигнуто: Сербия отменит выдачу временных документов для жителей Косово, а Приштина не станет вводить аналогичную меру для сербов.

Однако с 1 ноября на контрольно-пропускных пунктах «Яринье» и «Брняк» водителям стали вручать уведомления, что они обязаны перерегистрировать свои автомобили на номера Косово (RKS).

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Сербия Косово Александр Вучич переговоры
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