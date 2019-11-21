Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой госпереворота

Израильский премьер пообещал продолжить управлять страной и призвал начать расследование против тех, кто готовит против него дела

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение генпрокурора страны выдвинуть против него обвинения по трем уголовным делам, включая обвинения в коррупции, попыткой «госпереворота против премьер-министра». Такое заявление израильский премьер сделал в телеобращении к нации, передает Times of Israel.

«Я посвятил свою жизнь государству», — сказал Нетаньяху. Он назвал произошедшие события «печальным днем». «Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что в правовой системе происходит нечто нехорошее», — добавил он.

Нетаньяху заверил, что продолжит руководить страной. Израильское законодательство позволяет ему это делать до вынесения судебного решения.

В то же время он призвал начать расследование в отношении следователей, которые расследовали дела против него. «Нам нужно расследовать действия следователей и гособвинения, которые готовят эти зловредные дела», — сказал Нетаньяху.