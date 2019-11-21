Мэрия Москвы одобрит выплату «детям войны» по ₽1,5 тыс.

Мэрия Москвы одобрит четыре из 16 поправок в московский бюджет, предложенных депутатами-коммунистами. КПРФ удалось договориться с мэрией о выделении денег на «детей войны», инновации, культурные проекты

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Какие поправки учтет мэрия

Мэрия решила учесть несколько поправок, предложенных фракцией КПРФ ко второму чтению проекта бюджета Москвы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Мосгордуме. О том, что столичные власти согласились поддержать ряд поправок фракции компартии в Мосгордуме к бюджету, РБК подтвердил также источник в КПРФ.

Во-первых, мэрия согласилась ввести категорию «дети войны» и причислить к ней россиян, постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Фракция КПРФ предложила установить для них такое же ежемесячное пособие, как для тружеников тыла, — 1 584 руб. ежемесячно с начала следующего года (пособие получат только те, кто не попадает в другие льготные категории). Для этого коммунисты попросили выделить 1,59 млрд руб. из резервного фонда столицы. По данным столичного Департамента труда и социальной защиты, в Москве проживают 83,7 тыс. человек, подпадающих под категорию «дети войны».

Департамент финансов Москвы также поддержал предложение коммунистов выделить 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, которые являются объектами культурного наследия.

Еще 1 млрд, по просьбе фракции коммунистов, будет выделен департаменту предпринимательства и инновационного развития «на развитие научной деятельности с целью повышения научно-технического потенциала столицы».

Четвертую поправку от фракции КПРФ частично поддержало и депутатское объединение «Моя Москва» и представители «Единой России». Согласно предложению, предприятию ФГУП «РАДОН» (специализируется на обращении с радиоактивными отходами) предлагается выделить 165 млн руб. на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности. Изначально коммунисты запрашивали 10 млрд руб. на этот проект.

Всего на реализацию четырех поправок потребуется 3,75 млрд руб. Деньги предлагается выделить из резервного фонда, предусмотренного московским бюджетом. Общий объем бюджета Москвы 2020–2022 годы, согласно проекту, — 1,3 трлн руб.

В пресс-службе мэрии Москвы от комментариев на эту тему отказались.