Мэрия Москвы одобрит выплату «детям войны» по ₽1,5 тыс.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 14:18
Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 20:10 Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО Общество, 20:05 В Казани в очереди за справкой для вождения умер пенсионер Общество, 19:44 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 19:41 Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей Политика, 19:39 Рошаль пожаловался Путину из-за «опущенных ниже плинтуса врачей» Общество, 19:36 «Газпром» собрал заявки на пакет своих акций почти на 240 млрд руб. Бизнес, 19:30 ОКР заявил о давлении противников участия России в Олимпиаде на МОК Спорт, 19:28 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:12 Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам Общество, 19:12 Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась Общество, 19:12 Город инноваций: как технологии помогают улучшить бизнес. Игра РБК и Microsoft, 19:11 Определился соперник российских теннисистов в четвертьфинале Кубка Дэвиса Спорт, 18:57 Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год Технологии и медиа, 18:54
Политика ,  
0 
Мэрия Москвы одобрит выплату «детям войны» по ₽1,5 тыс.
Мэрия Москвы одобрит четыре из 16 поправок в московский бюджет, предложенных депутатами-коммунистами. КПРФ удалось договориться с мэрией о выделении денег на «детей войны», инновации, культурные проекты
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Какие поправки учтет мэрия

Мэрия решила учесть несколько поправок, предложенных фракцией КПРФ ко второму чтению проекта бюджета Москвы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Мосгордуме. О том, что столичные власти согласились поддержать ряд поправок фракции компартии в Мосгордуме к бюджету, РБК подтвердил также источник в КПРФ.

  • Во-первых, мэрия согласилась ввести категорию «дети войны» и причислить к ней россиян, постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Фракция КПРФ предложила установить для них такое же ежемесячное пособие, как для тружеников тыла, — 1 584 руб. ежемесячно с начала следующего года (пособие получат только те, кто не попадает в другие льготные категории). Для этого коммунисты попросили выделить 1,59 млрд руб. из резервного фонда столицы. По данным столичного Департамента труда и социальной защиты, в Москве проживают 83,7 тыс. человек, подпадающих под категорию «дети войны».
  • Департамент финансов Москвы также поддержал предложение коммунистов выделить 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, которые являются объектами культурного наследия.
  • Еще 1 млрд, по просьбе фракции коммунистов, будет выделен департаменту предпринимательства и инновационного развития «на развитие научной деятельности с целью повышения научно-технического потенциала столицы».
  • Четвертую поправку от фракции КПРФ частично поддержало и депутатское объединение «Моя Москва» и представители «Единой России». Согласно предложению, предприятию ФГУП «РАДОН» (специализируется на обращении с радиоактивными отходами) предлагается выделить 165 млн руб. на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности. Изначально коммунисты запрашивали 10 млрд руб. на этот проект.

Всего на реализацию четырех поправок потребуется 3,75 млрд руб. Деньги предлагается выделить из резервного фонда, предусмотренного московским бюджетом. Общий объем бюджета Москвы 2020–2022 годы, согласно проекту, — 1,3 трлн руб.

В пресс-службе мэрии Москвы от комментариев на эту тему отказались.

Что еще предлагала КПРФ

Первое чтение проекта московского бюджета на 2020–2022 годы состоялось в Мосгордуме в конце октября. Источники РБК в мэрии говорили, что документ планируется окончательно принять в конце 2019 года или начале следующего года.

Всего предложения фракции КПРФ в Мосгордуме насчитывали 16 пунктов. Среди прочего предлагалось выделить:

  • 67 млрд руб. для поддержки дольщиков,
  • 15 млрд — на здравоохранение,
  • 5 млрд — на развитие профессионального образования,
  • 5 млрд — на развитие транспортной системы,
  • 20 млрд — на борьбу со свалками,
  • 500 млн — на организацию летнего отдыха детей,
  • 1,2 млрд — на введение соцдоплаты к пенсии,
  • 12 млрд — на массовый спорт,
  • 25 млрд — на строительство социального жилья.

Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил РБК, что рассчитывает на прохождение части поправок компартии. «Мы постоянно ведем работу, доказываем необходимость принимать поправки к бюджету, которые подали в этом году, и рассчитываем на хороший результат», — пояснил он.

После выборов в Мосгордуму седьмого созыва в этом сентябре фракция компартии в столичном парламенте выросла с 5 до 13 человек. У «Единой России» и провластных самовыдвиженцев из объединения «Моя Москва» — 24 депутата.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев
Теги: бюджет, Мосгордума, Москва, ветераны, КПРФ
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
Две фракции, одна группа: как будет устроена новая Мосгордума
Политика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Экономика
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter