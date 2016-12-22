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NYT узнала о желании Трампа начать расследование против Клинтон
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NYT узнала о желании Трампа начать расследование против Клинтон
Политика, 10:09
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NYT узнала о желании Трампа начать расследование против Клинтон
Трамп хотел начать расследование против своих политических оппонентов Хиллари Клинтон и Джеймса Коми. Возможностью назначить в США второго спецпрокурора по этим делам он интересуется до сих пор, знает один из источников газеты
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Весной президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в начале судебного преследования двух его политических оппонентов — соперника по президентской кампании, кандидата в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали два знакомых с ситуацией источника.

С распоряжением начать соответствующие процедуры американский политик, по их данным, собирался обратиться в Минюст. Однако перед тем как дать ведомству такие указания, о своих планах он рассказал юрисконсульту Белого дома (этот пост тогда занимал Дональд МакГан). Последний, в свою очередь, идею президента отверг, заявив, что у него нет полномочий инициировать такое судебное разбирательство, сообщили собеседники издания. Тем не менее в разговоре с Трампом МакГан, по их данным, допустил, что может запросить о проведении соответствующих расследований. Однако подобные действия, как указал юристконсульт, могут вызвать обвинения в злоупотреблении властью.

Чтобы доказать свою точку зрения, МакГан, как рассказали источники NYT, поручил адвокатам Белого дома написать для президента США служебную записку и предупредить, что, если тот попросит правоохранительные органы начать расследования в отношении своих соперников, он может столкнуться с рядом последствий, включая возможный импичмент.

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Прочитал ли Трамп эту бумагу и настаивает ли на судебном преследовании Клинтон и Коми, не ясно, замечает издание, подчеркивая, однако, что, по словам двух источников, которые обсуждали это с президентом США, Трамп продолжил обсуждать инициативу в частных беседах, в том числе интересовался возможным назначением второго спецпрокура для производств в отношении экс-кандидата в президенты США и бывшего главы ФБР. Помимо этого американский лидер неоднократно выражал разочарование из-за «неспособности нового главы ФБР Кристофера Рэя более настойчиво расследовать» действия Клинтон, знает один из собеседников NYT. В связи с этим Трамп, по его данным, даже называл директора ФБР слабым. Этот пост Рэй занял в прошлом году, уже после того, как был уволен Коми.

Пресс-секретарь Белого дома комментировать NYT эту информацию отказался. Реагировать на президентскую критику работы Рэя не стал и представитель ФБР. О том, что ситуацию не будет комментировать и МакГан, газете сообщил его адвокат Уилльям Барк (в октябре МакГан покинул Белый дом, и в настоящий момент должность юристконсульта занимает Эммет Флад).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Хиллари Клинтон , Джеймс Коми
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