FT сообщила, что в ЕС задумались над запретом антисептиков с этанолом

Европейское химическое агентство считает этанол токсичным. Решение о возможном запрете вещества примет Еврокомиссия. Если это произойдет, его могут исключить из состава антисептиков

Фото: Shutterstock

Евросоюз рассматривает возможность классифицировать этанол как опасное вещество, которое повышает риск развития рака. Если это произойдет, его могут запретить использовать в ряде дезинфицирующих средств для рук и используемых в больницах моющих средствах, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, во внутренней рекомендации одной из рабочих групп Европейского химического агентства этанол опиcывается как токсичное вещество, повышающее риск развития осложнений при беременности и рака. Если экспертный комитет агентства придет к выводу «о канцерогенности этанола», вещество рекомендуют заменить в составах антисептиков. При этом этанол может быть одобрен для применения, если будет признан безопасным либо ему не найдут альтернативу.

Комиссия агентства проведет заседание по данному поводу в период с 24 по 27 ноября. После этого рекомендация будет направлена в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение.

Директор по связям с ЕС Международной ассоциации производителей мыла, моющих и уходовых средств Николь Вайни поставила под сомнение научные данные, лежащие в основе внутреннего отчета агентства. «Нет доступных исследований по этанолу как таковому», — сказала она, отметив, что единственные данные о влиянии его на людей получены из исследований, которые отражают последствия употребления алкогольных напитков для здоровья.

Если этанол признают токсичным, компании смогут подавать заявки на индивидуальные исключения, которые позволят использовать его, если не будет альтернатив, отмечает издание. По словам Вайни, эти исключения будут оценивать в каждом отдельном случае, что увеличит расходы и задержки.

