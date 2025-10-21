 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию

Соединенные Штаты ожидают, что страны G7 усилят экономическое давление на Россию, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По информации американского Минфина, Бессент на переговорах с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное участие Европы в этом процессе.

Он также выразил желание Вашингтона сотрудничать с Германией и европейскими союзниками по вопросу дополнительных санкций в отношении Ирана после ответа ООН.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
В Санкт-Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом Общество, 07:28
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве Общество, 07:25
Глава «Яндекс Такси» оценил последствия закона о локализации машин Бизнес, 07:01
«Яндекс Такси» — РБК: «Машины — не гречка, они не могут лежать и ждать»Подписка на РБК, 07:00
Импорт подержанных иномарок в Россию обновил двухлетний максимум Бизнес, 07:00
«Фабрики выгорания». Почему компании заставляют россиян работать на износПодписка на РБК, 07:00
SCMP узнала о росте импорта российской нефти в Китай вопреки давлению США Экономика, 06:54
При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток Политика, 06:31
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 06:13
В Астраханской области загорелся склад на 12 тыс. «квадратов» Общество, 06:04
Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию Политика, 05:54
В США заявили о попытках удержать Нетаньяху от выхода из сделки по Газе Политика, 05:33
США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность Политика, 05:20
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией Политика, 05:07