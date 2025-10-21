Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию

Соединенные Штаты ожидают, что страны G7 усилят экономическое давление на Россию, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По информации американского Минфина, Бессент на переговорах с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное участие Европы в этом процессе.

Он также выразил желание Вашингтона сотрудничать с Германией и европейскими союзниками по вопросу дополнительных санкций в отношении Ирана после ответа ООН.

Материал дополняется