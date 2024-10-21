В Албании задержали бывшего президента Мету по подозрению в коррупции
В Албании задержали бывшего президента страны Илира Мету (2017-2022), сообщил его адвокат Генц Йокутай, передает NOA. По его словам, экс-президента «похитили посреди дороги».
Йокутай уточнил, что Мету обвиняют по трем пунктам: коррупция, отмывание денег и неразглашение. Адвокат заявил, что этому делу уже пять лет. «Позиция [Меты] ясна, он настроен идти навстречу процессу. Он готов прояснить обстоятельства», — сказал Йокутай.
Адвокат назвал это дело политическим и подчеркнул, что его подзащитный отвергает обвинения.
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