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Политика ,  
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В Албании задержали бывшего президента Мету по подозрению в коррупции

Илир Мета
Илир Мета (Фото: Panoramic / Zuma / Global Look Press)

В Албании задержали бывшего президента страны Илира Мету (2017-2022), сообщил его адвокат Генц Йокутай, передает NOA. По его словам, экс-президента «похитили посреди дороги».

Йокутай уточнил, что Мету обвиняют по трем пунктам: коррупция, отмывание денег и неразглашение. Адвокат заявил, что этому делу уже пять лет. «Позиция [Меты] ясна, он настроен идти навстречу процессу. Он готов прояснить обстоятельства», — сказал Йокутай.

Адвокат назвал это дело политическим и подчеркнул, что его подзащитный отвергает обвинения.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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