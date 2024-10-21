 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области арестовали двух солдат ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Двух военнослужащих ВСУ задержали и отправили в СИЗО в Курской области. Им вменили несколько статей, среди которых незаконное пересечение госграницы, покушение на убийство и мародерство. Бои в регионе длятся с 6 августа
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Двух солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова заключили под стражу в Курске по уголовному делу, сообщили в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета России.

Украинцам вменили ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 3 ст. 205 (теракт), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти или его близких), ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы). Панченко также обвинили в похищении человека (ч. 3 ст. 126) и мародерстве (ч. 4 ст. 356.1).

По версии следствия, подозреваемые пересекли границу России 7 августа, «неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению». «Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан России против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины», — говорится в сообщении СК.

Также Панченко «безвозмездно изъял продукты питания» из магазина в Судже в Курской области, считают следователи.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, бои продолжаются до сих пор. В регионе действует режим КТО. 12 августа губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов. Главком ВСУ Александр Сырский объявлял о создании военной комендатуры в российском регионе.

Минобороны России отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Обуховки, Снагости, 10-го Октября и Успеновки в Кореневском районе, Викторовки в Рыльском районе, Краснооктябрьского в Глушковском районе, Новой Сорочины, села Борки и хутора Покровский в Суджанском районе. Вместе с этим в ведомстве заявили о наращивании темпов наступления на донецком направлении.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Военная операция на Украине Следственный комитет уголовное дело СИЗО
Материалы по теме
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ в Курской области
Политика
Боец «Ахмата» назвал бои в Курской области рекордными по сложности
Политика
Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Гимназисты подарили Путину и президенту ОАЭ плюшевых медвежатПолитика, 17:40
В мэрии оценили экономический и культурный эффект проекта «Лето в Москве»Город, 17:34
МИД Индии сообщил об увольнении 85 своих граждан из российской армииПолитика, 17:30
Росздравнадзор не увидел дефицита медизделий для питания через трубкуОбщество, 17:23
На севере Москвы рухнул башенный кранОбщество, 17:20
«Ребенком» в маске кошки квадробера оказалась 21-летняя девушкаОбщество, 17:14
Гладков сообщил о еще трех раненых жителях Белгородской областиПолитика, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области арестовали двух солдат ВСУПолитика, 17:03
Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себяLife, 17:01
В России не стало мегаполисов с новым жильем дешевле ₽100 тыс. за 1 кв. мНедвижимость, 17:00
Глава Пентагона подтвердил Зеленскому выделение пакета помощи на $400 млнПолитика, 16:58
Кадры с бросившей ребенка в аэропорту в Турции россиянкойОбщество, 16:56
Politico узнало, какой сферы коснется 15-й пакет санкций ЕС против РоссииПолитика, 16:53
Эксперты поднимут актуальные вопросы сервиса и эксплуатации IT-системОтрасли, 16:51