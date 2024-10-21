В Курской области арестовали двух солдат ВСУ

Двух военнослужащих ВСУ задержали и отправили в СИЗО в Курской области. Им вменили несколько статей, среди которых незаконное пересечение госграницы, покушение на убийство и мародерство. Бои в регионе длятся с 6 августа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Двух солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова заключили под стражу в Курске по уголовному делу, сообщили в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета России.

Украинцам вменили ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 3 ст. 205 (теракт), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти или его близких), ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы). Панченко также обвинили в похищении человека (ч. 3 ст. 126) и мародерстве (ч. 4 ст. 356.1).

По версии следствия, подозреваемые пересекли границу России 7 августа, «неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению». «Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан России против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины», — говорится в сообщении СК.

Также Панченко «безвозмездно изъял продукты питания» из магазина в Судже в Курской области, считают следователи.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, бои продолжаются до сих пор. В регионе действует режим КТО. 12 августа губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов. Главком ВСУ Александр Сырский объявлял о создании военной комендатуры в российском регионе.

Минобороны России отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Обуховки, Снагости, 10-го Октября и Успеновки в Кореневском районе, Викторовки в Рыльском районе, Краснооктябрьского в Глушковском районе, Новой Сорочины, села Борки и хутора Покровский в Суджанском районе. Вместе с этим в ведомстве заявили о наращивании темпов наступления на донецком направлении.