Кремль назвал темы саммита БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в столице Татарстана будет посвящен укреплению многосторонности, интеграции новых членов объединения, глобальной повестке дня и урегулированию региональных конфликтов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Вечером 22 октября состоится неформальный обед участников в казанской ратуше. Работа саммита БРИКС стартует утром 23 октября.
В первый день пройдут два заседания по вопросам укрепления многосторонности. В частности, участники делегаций в узком составе обсудят урегулирование острых региональных конфликтов, финансовое взаимодействие в БРИКС и сценарии дальнейшего расширения, сообщил Ушаков.
Вечером состоится торжественный прием от лица президента России Владимира Путина. В нем примут участие члены БРИКС и представители форматов «аутрич» / «БРИКС плюс» из СНГ. Путин намерен провести двусторонние встречи с лидерами всех стран-участниц, в частности с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
После нее Путин проведет семь двусторонних встреч с президентами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, Республики Сербской, генсеком ООН и премьер-министром Вьетнама.
По итогам саммита запланировано принятие Казанской декларации. По словам Ушакова, в мероприятии примут участие представители 36 государств и шести международных организаций. Бразилия и Куба, президенты которых ранее отказались от поездки в Казань, будут представлены на уровне МИДов.
Также планируется «подготовка модальностей» новой для БРИКС категории «государство-партнер», отметил Ушаков. «И в будущем имеется в виду оформлять членство новых участников через этот механизм партнерства. Этот механизм существует буквально во всех региональных организациях — в частности, упомяну в этом контексте ШОС. <...> Это очень важно. Мы надеемся, что удастся эти модальности «государство-партнер» окончательно согласовать, и тогда будет уже видно, кого и как приглашать к сотрудничеству в БРИКС на следующих этапах», — сказал он.
БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском — South African Republic). С начала 2024 года в нее вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще около 30 стран также заинтересованы в присоединении к организации.
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов