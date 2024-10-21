Кремль назвал темы саммита БРИКС в Казани

Основными темами саммита БРИКС в Казани станут укрепление многосторонности, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов, сообщил помощник президента Ушаков. Мероприятие пройдет 22–24 октября

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Саммит БРИКС в столице Татарстана будет посвящен укреплению многосторонности, интеграции новых членов объединения, глобальной повестке дня и урегулированию региональных конфликтов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Вечером 22 октября состоится неформальный обед участников в казанской ратуше. Работа саммита БРИКС стартует утром 23 октября.

В первый день пройдут два заседания по вопросам укрепления многосторонности. В частности, участники делегаций в узком составе обсудят урегулирование острых региональных конфликтов, финансовое взаимодействие в БРИКС и сценарии дальнейшего расширения, сообщил Ушаков.

Вечером состоится торжественный прием от лица президента России Владимира Путина. В нем примут участие члены БРИКС и представители форматов «аутрич» / «БРИКС плюс» из СНГ. Путин намерен провести двусторонние встречи с лидерами всех стран-участниц, в частности с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

24 октября состоится заседание «БРИКС и глобальный Юг, совместное строительство лучшего мира», на котором особое внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке. По его итогам ожидается пресс-конференция президента России, сообщил Ушаков.

После нее Путин проведет семь двусторонних встреч с президентами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, Республики Сербской, генсеком ООН и премьер-министром Вьетнама.

По итогам саммита запланировано принятие Казанской декларации. По словам Ушакова, в мероприятии примут участие представители 36 государств и шести международных организаций. Бразилия и Куба, президенты которых ранее отказались от поездки в Казань, будут представлены на уровне МИДов.

Также планируется «подготовка модальностей» новой для БРИКС категории «государство-партнер», отметил Ушаков. «И в будущем имеется в виду оформлять членство новых участников через этот механизм партнерства. Этот механизм существует буквально во всех региональных организациях — в частности, упомяну в этом контексте ШОС. <...> Это очень важно. Мы надеемся, что удастся эти модальности «государство-партнер» окончательно согласовать, и тогда будет уже видно, кого и как приглашать к сотрудничеству в БРИКС на следующих этапах», — сказал он.