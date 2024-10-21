Путин дал гражданство первому политическому беженцу из США в Россию

Гражданство России также получили капитан ФК «Зенит», почетный консул в Ливане и священнослужительница из Австралии

Джон Энтони Роблес (Фото: Джон Роблес / VK)

Гражданином России стал «первый политический беженец из США» в Россию Джон Энтони Роблес. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале раскрытия правовой информации.

Джон Энтони Роблес переехал из США в Россию в 1996 году. Он — индеец. Джон Энтони рассказывал, что влюбился в русскую женщину Галину по переписке и уехал к ней, взяв своих детей. Но когда приехал в Россию, никакой Галины он не нашел.

«Московский комсомолец» писал, что Роблес родился в Пуэрто-Рико, которое управляется США, и получил американское гражданство. В подростковом возрасте он уехал в Калифорнию, где позже работал дальнобойщиком.

Как заявлял сам Роблес (по его словам, он происходит из индейского племени Таино), он разделял коммунистические взгляды, пошел на контакт с сотрудником КГБ во время на мировой выставке в Канаде, а также пытался «завязать отношения с русским посольством». Мужчина говорил, что из-за этого у него «начались неприятности», что и стало наряду со знакомством с Галиной причиной отъезда из Штатов.

В июле этого года «Вести» рассказывали, что Роблес в течение месяца собирал в Серпухове гуманитарную помощь для участников военной операции на Украине. Мужчина отмечал, что сам не может участвовать в боевых действия из-за возраста, но «бросать ребят без поддержки нельзя».

Российское гражданство указом Путина также получил бразильский защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Ему 30 лет, за футбольный клуб он играет с 2019 года, вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России.

Гражданство России присвоено и канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Он играет в КХЛ с 2022 года — сначала провел сезон в минском «Динамо», а потом перешел в московское.

Кто еще получил российское гражданство: