Путин дал гражданство первому политическому беженцу из США в Россию
Гражданином России стал «первый политический беженец из США» в Россию Джон Энтони Роблес. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале раскрытия правовой информации.
Джон Энтони Роблес переехал из США в Россию в 1996 году. Он — индеец. Джон Энтони рассказывал, что влюбился в русскую женщину Галину по переписке и уехал к ней, взяв своих детей. Но когда приехал в Россию, никакой Галины он не нашел.
«Московский комсомолец» писал, что Роблес родился в Пуэрто-Рико, которое управляется США, и получил американское гражданство. В подростковом возрасте он уехал в Калифорнию, где позже работал дальнобойщиком.
Как заявлял сам Роблес (по его словам, он происходит из индейского племени Таино), он разделял коммунистические взгляды, пошел на контакт с сотрудником КГБ во время на мировой выставке в Канаде, а также пытался «завязать отношения с русским посольством». Мужчина говорил, что из-за этого у него «начались неприятности», что и стало наряду со знакомством с Галиной причиной отъезда из Штатов.
В июле этого года «Вести» рассказывали, что Роблес в течение месяца собирал в Серпухове гуманитарную помощь для участников военной операции на Украине. Мужчина отмечал, что сам не может участвовать в боевых действия из-за возраста, но «бросать ребят без поддержки нельзя».
Российское гражданство указом Путина также получил бразильский защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Ему 30 лет, за футбольный клуб он играет с 2019 года, вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России.
Гражданство России присвоено и канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Он играет в КХЛ с 2022 года — сначала провел сезон в минском «Динамо», а потом перешел в московское.
Кто еще получил российское гражданство:
- Ливанский журналист Фади Бу Дая (известен тем, что получил ранение в прямом эфире во время израильского удара);
- Ливанский художник, почётный зарубежный член Российской академии художеств (2013) Дагер Низар;
- Почетный консул России в Ливане Жак-Жан Сарраф
- Игумения Мария (Вероника Мирос) из Австралии
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