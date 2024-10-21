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Военная операция на Украине ,  
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Пытавшегося взорвать мэрию на Алтае бомбой в ведре приговорили к 21 году

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Военная операция на Украине
Суд приговорил жителя Челябинской области к 21 году лишения свободы за подготовку взрыва администрации Рубцовска в Алтайском крае. По версии обвинения, мужчина действовал по заданию украинской стороны
Администрация&nbsp;Рубцовска
Администрация Рубцовска (Фото: Rubtsovsk / wikipedia.org)

Жителя Челябинской области Василия Вотановского приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку взрыва администрации Рубцовска в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По версии обвинения, Вотановский уехал из России в Киргизию 28 сентября 2022 года, «будучи противником принятого решения о проведении специальной военной операции». Там он установил контакты с представителями украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (в России запрещено и признано террористической организацией).

«Для выполнения заданий данной террористической организации Вотановский приехал в г. Рубцовск Алтайского края и после сбора и передачи куратору информации об инфраструктурных объектах города получил от него задание о совершении взрыва администрации города», — сообщили в суде.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Подсудимый изготовил взрывчатку, но был задержан российскими спецслужбами. Его обвинили в подготовке к теракту.

Вотановский рассказал «РИА Новости», что спрятал собранную взрывчатку в ведро и планировал замаскировать грибами, после чего отправиться на центральную площадь Рубцовска в день города.

Суд приговорил Вотановского к 21 году лишения свободы, штрафу в размере 300 тыс. руб. и ограничению свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к 15 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. за подготовку теракта.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Челябинская область Алтайский край суд приговор
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