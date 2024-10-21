Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве

По словам Трампа, он угрожал ударить по Москве, если Россия не откажется от действий в отношении Украины. Путин, по его версии, ответил на угрозу словами No way

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент Дональд Трамп сообщил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, он сделал это заявление в интервью The Wall Street Journal.

«Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — утверждает Трамп.

По его словам, Путин ответил no way (можно перевести как «ни за что» или «не может быть»). Республиканец продолжил: «Я сказал: тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».

Трамп не пояснил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, но отметил, что с Путиным у них сложились прекрасные отношения и российский президент «знает, что я [чертов] сумасшедший».

Бывший президент также раскрыл содержание беседы с китайским председателем Си Цзиньпинем, когда тот в апреле 2017 года гостил во флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Визит совпал с американскими бомбардировками Сирии.

Трамп утверждает, что решил уведомить Си Цзипньпина о бомбардировке за десертом: «Я сказал: председатель, мы только что выпустили 58 ракет по территории Сирии, по аэропорту, в котором находится много новых самолетов. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути».

По словам республиканца, китайский лидер попросил повторить, чем выдал знание английского языка, после чего Трамп спросил его: «Вы говорите по-английски, не так ли?» До этого случая они общались только через переводчиков.

«Я повторил это, и он понял. Он сидел вот так, он хороший игрок в покер. Сначала мне показалось, что он был в ярости, да? Я повторил снова. «А, понятно». Потом мы вернулись к разговору — он был довольно спокоен. Но он свирепый парень», — продолжил экс-президент. Он также объяснил, что убедил бы Пекин не вторгаться на Тайвань, пригрозив ввести 200-процентные тарифы или полностью «прекратив торговлю». «Мне не пришлось бы этого делать, потому что он уважает меня и знает, что я сумасшедший», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности применить армию для защиты Тайваня.

Трамп уже упоминал эту беседу с Си Цзиньпинем. «Мы в это время сидели и ели десерт, самый красивый шоколадный торт, который мы когда-либо видели. И тут я говорю: господин президент, мне надо вам кое-что пояснить», — рассказывал он в интервью телеканалу Fox. Тогда республиканец отметил, что после короткой паузы китайский лидер поддержал действия США, назвав удар правильным решением.