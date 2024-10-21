Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве
Бывший президент Дональд Трамп сообщил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, он сделал это заявление в интервью The Wall Street Journal.
«Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — утверждает Трамп.
По его словам, Путин ответил no way (можно перевести как «ни за что» или «не может быть»). Республиканец продолжил: «Я сказал: тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».
Трамп не пояснил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, но отметил, что с Путиным у них сложились прекрасные отношения и российский президент «знает, что я [чертов] сумасшедший».
Бывший президент также раскрыл содержание беседы с китайским председателем Си Цзиньпинем, когда тот в апреле 2017 года гостил во флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Визит совпал с американскими бомбардировками Сирии.
Трамп утверждает, что решил уведомить Си Цзипньпина о бомбардировке за десертом: «Я сказал: председатель, мы только что выпустили 58 ракет по территории Сирии, по аэропорту, в котором находится много новых самолетов. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути».
По словам республиканца, китайский лидер попросил повторить, чем выдал знание английского языка, после чего Трамп спросил его: «Вы говорите по-английски, не так ли?» До этого случая они общались только через переводчиков.
«Я повторил это, и он понял. Он сидел вот так, он хороший игрок в покер. Сначала мне показалось, что он был в ярости, да? Я повторил снова. «А, понятно». Потом мы вернулись к разговору — он был довольно спокоен. Но он свирепый парень», — продолжил экс-президент. Он также объяснил, что убедил бы Пекин не вторгаться на Тайвань, пригрозив ввести 200-процентные тарифы или полностью «прекратив торговлю». «Мне не пришлось бы этого делать, потому что он уважает меня и знает, что я сумасшедший», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности применить армию для защиты Тайваня.
Трамп уже упоминал эту беседу с Си Цзиньпинем. «Мы в это время сидели и ели десерт, самый красивый шоколадный торт, который мы когда-либо видели. И тут я говорю: господин президент, мне надо вам кое-что пояснить», — рассказывал он в интервью телеканалу Fox. Тогда республиканец отметил, что после короткой паузы китайский лидер поддержал действия США, назвав удар правильным решением.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов