Харрис отказалась продолжать политику Байдена

Каждый президент формирует собственную политику, объяснила Харрис и заявила, что представляет «новое поколение лидеров». Опросы показывают, что американские избиратели хотят перемен

Камала Харрис (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вице-президент Камала Харрис не намерена напрямую продолжать политику президента Джо Байдена в случае победы на ноябрьских выборах, об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox.

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, который вступает в должность, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие идеи. Я представляю новое поколение лидеров», — сказала 59-летняя Харрис.

Журналист обратил внимание на лозунги ее кампании: «новый путь вперед» и «пришло время перевернуть страницу», после чего уточнил, какую страницу следует «перевернуть» на фоне того, что Харрис больше трех с половиной лет занимает должность вице-президента при Байдене. Политик ответила, что хочет «перевернуть страницу» ее конкурента Дональда Трампа, нацеленную на «разделение нашей страны».

«Сила американского президента в том, что он понимает, что у подавляющего большинства из нас больше общего, чем того, что нас разделяет», — подчеркнула она.

На прошлой неделе в интервью на ABC политика спросили, что она сделала бы иначе, чем Байден, во время своего президентства. «На ум ничего не приходит», — призналась она, а позднее в интервью сказала, что в состав ее президентской администрации войдет член конкурирующей Республиканской партии. «Вы спросили, в чем разница между Джо Байденом и мной? Что ж, это будет одно из различий», — отметила Харрис.

Washington Post отмечает, что интервью на Fox стало для Харрис рискованным шагом, поскольку телеканал известен как симпатизирующий республиканцам.

Две трети американских избирателей считают, что США движутся в неверном направлении, но в то же время, согласно результатам опроса New York Times и Siena College, 46% избирателей ассоциируют с Харрис перемены в стране. В отношении Трампа такой оценкой поделились 44% опрошенных.

Эксперты, опрошенные Associated Press, обратили внимание, что Харрис удалось совместить противоречащие друг другу роли вице-президента в действующей администрации и «кандидата перемен». Республиканский социолог Уит Эйрес связал такой имидж Харрис заслугой в большей степени ее возраста (ей 59 лет), расы и пола, «чем с какими-либо политическими позициями, которые она озвучивает».