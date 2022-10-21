В Николаеве задержали главу ритуальной службы по подозрению в госизмене
В Николаеве на совещании в городском совете задержали депутата, начальника коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба», который передавал данные об украинских военных и объектах инфраструктуры российским спецслужбам, сообщает Служба безопасности Украины.
К публикации прикреплено видео задержания. Оно проходило непосредственно в горсовете.
По данным ведомства, он должен был создать агентурную сеть российских спецслужб и пытался «привлечь к разведывательно-подрывной деятельности» двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых — старший оперуполномоченный районного управления полиции.
«Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и они неоднократно подтверждали это в личных разговорах и сообщениях в соцсетях», — заявили в СБУ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
В сентябре на Украине задержали бывшего главу СБУ по Харьковской области Романа Дудина. Его также заподозрили в государственной измене и оставлении места службы. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая, объяснив это тем, что в первые дни военных действий тот «не работал на защиту города», а «думал только о себе лично».
Минобороны России в последние дни сообщает о продолжающихся боях на николаево-криворожском направлении. 21 октября ведомство заявило, что российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ.