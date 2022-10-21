В Николаеве задержали главу ритуальной службы по подозрению в госизмене

СБУ в Николаеве на совещании в горсовете задержала главу ритуальной службы, который, по данным украинских спецслужб, передавал данные о ВСУ и критически значимых объектах инфраструктуры

Фото: SBUkr / Telegram

В Николаеве на совещании в городском совете задержали депутата, начальника коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба», который передавал данные об украинских военных и объектах инфраструктуры российским спецслужбам, сообщает Служба безопасности Украины.

К публикации прикреплено видео задержания. Оно проходило непосредственно в горсовете.

По данным ведомства, он должен был создать агентурную сеть российских спецслужб и пытался «привлечь к разведывательно-подрывной деятельности» двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых — старший оперуполномоченный районного управления полиции.

«Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и они неоднократно подтверждали это в личных разговорах и сообщениях в соцсетях», — заявили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре на Украине задержали бывшего главу СБУ по Харьковской области Романа Дудина. Его также заподозрили в государственной измене и оставлении места службы. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая, объяснив это тем, что в первые дни военных действий тот «не работал на защиту города», а «думал только о себе лично».

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