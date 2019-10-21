Усатый выиграл выборы мэра во втором по величине городе Молдавии

Ранее молдавский политик уже занимал этот пост, но был вынужден покинуть страну и уйти в отставку после того, как на него завели дело

Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый во второй раз выигрывает выборы мэра Бельцов — второго по величине города в Молдавии, сообщает Cotidianul.md.

По результатам обработки бюллетеней с 4 из 59 участков, Усатый побеждает в первом туре с с 66,5% голосов. За ним с большим отставанием идет кандидат от Партии социалистов Александр Нестеровский, у него 15,7% голосов.

Усатый уже объявил о своей победе на выборах. «Могу четко сказать — звезда социалистов в первом туре погасла и будет гореть только тогда, когда мы ей разрешим, например, в новогоднюю ночь», — приводит его слова esp.md.

Нестеровский на своей странице в Facebook уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.

Ренато Усатый имеет двойное гражданство (Молдавии и России). Является лидером молдавской «Нашей партии». Уже был мэром Бельцов — с 2015 по февраль 2018 года. В 2016 году власти Молдавии возбудили уголовное дело против Усатого, после чего он уехал в Москву и в феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра Бельцов.