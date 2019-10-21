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Операция Турции в Сирии ,  
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CNN сравнил действия Трампа в Сирии с игрой в «русскую рулетку»
Аналитик телеканала по вопросам нацбезопансости Саманта Вайногрэд считает, что, уходя из Сирии, Вашингтон отдает решение вопросов безопасности США в руки «некоторых весьма подозрительных лидеров»
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Выводя американские войска из Сирии, президент США Дональд Трамп играет в своего рода русскую рулетку, отдавая в руки опасных игроков решение ключевых задач национальной безопасности США, сообщает CNN.

Аналитик телеканала, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, Саманта Вайногрэд отмечает, что согласившись с желаниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Трамп предал курдских союзников и подорвал авторитет США как надежных партнеров.

«Этот шаг также означает, что многие из наших прежних основных приоритетов, таких как борьба с «Исламским государством» (запрещена в России) и защита Израиля, теперь находятся в руках некоторых весьма подозрительных лидеров», — уверена аналитик.

CNN напоминает, что в декабре прошлого года Трамп пообещал вывести американские войска из Сирии, но так и не выполнил обещание. США оставили свой контингент, в основном бойцов спецназа, в рамках контртеррористической миссии в Сирии. Сейчас Вашингтон сокращает свой контингент в Сирии и передает свою контртеррористическую миссию Эрдогану, а также России и Ирану — «двум главным врагам» Соединенных Штатов, замечает автор колонки.

«Уход Соединенных Штатов из Сирии подорвет нашу способность собирать там разведданные, поскольку мы теряем глаза и уши на местах. Наша миссия против ИГ в Сирии не была завершена, и наш уход только увеличил риски, которые представляют тысячи членов ИГ, все еще находящихся на свободе в Сирии», — делает вывод аналитик телеканала.

В начале октября Турция начала на северо-востоке Сирии операцию против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), который считает террористическими группировками. Вашингтон тем временем считает их своими союзниками в борьбе с ИГ. Целью операции Турции было создать зону безопасности вблизи турецкой границы. США решили не участвовать в операции и вывести свой военный контингент в составе примерно 1 тыс. человек из региона. 17 октября США и Турция договоренности о приостановке военной операции. Предполагается, что после ухода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Турция, Сирия
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