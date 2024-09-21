Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника
Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», — написал экс-главком ВСУ.
Как уточнили в городском совете города Владимира в Волынской области, Никитюк погиб в городе Доброполье, расположенном на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Он начал свою карьеру с уголовного розыска в ОВД по Владимиру в 1991 году, впоследствии возглавлял этот отдел в течение шести лет. Позднее занимал должности заместителя начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала военной операции на Украине стал советником Залужного и служил в Военной службе правопорядка ВСУ.
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