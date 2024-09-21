 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»
Video

На полигонах Белгородской области продолжается интенсивная боевая подготовка личного состава добровольческого отряда «Барс-Белгород», сообщает Минобороны. Ведомство опубликовало кадры работы бойцов отряда на полигоне.

О создании отряда «Барс-Белгород» Минобороны сообщило в начале сентября. Аналогичные отряды созданы и в других граничащих с Украиной регионах — «Барс-Курск» и «Барс-Брянск».

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО (контртеррористическая операция. — РБК) для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках, и без оружия», — рассказывал замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Белгородская область Минобороны добровольцы
Материалы по теме
Евкуров рассказал о задачах отрядов БАРС в приграничных регионах
Политика
В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс — Белгород»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человекПолитика, 11:43
Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-ФайедаСпорт, 11:39
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТПОбщество, 11:33
Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»Политика, 11:31
Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела WildberriesБизнес, 11:24
Умер народный артист России Владислав ВерестниковОбщество, 11:22
Минтранс не поддержал создание в России саморегулируемого авиатаксиБизнес, 11:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024»Политика, 10:52
Лидер группы «Ногу свело» не смог оспорить в суде статус иноагентаПолитика, 10:38
Шнайдер победила первую ракетку Украины и вышла в полуфинал в СеулеСпорт, 10:35
Жертвой обстрела Горловки ВСУ стал водитель автобусаПолитика, 10:33
В Тихорецком районе открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУПолитика, 10:11
В Тверской области перекрыли участок трассы М-9 после атаки БПЛАОбщество, 10:08
Экс-тренера «Спартака» уволили из испанского клуба спустя три месяцаСпорт, 10:07