Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»

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На полигонах Белгородской области продолжается интенсивная боевая подготовка личного состава добровольческого отряда «Барс-Белгород», сообщает Минобороны. Ведомство опубликовало кадры работы бойцов отряда на полигоне.

О создании отряда «Барс-Белгород» Минобороны сообщило в начале сентября. Аналогичные отряды созданы и в других граничащих с Украиной регионах — «Барс-Курск» и «Барс-Брянск».

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО (контртеррористическая операция. — РБК) для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках, и без оружия», — рассказывал замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.