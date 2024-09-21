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Военная операция на Украине ,  
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Жертвой обстрела Горловки ВСУ стал водитель автобуса

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

При обстреле жилого массива «Строитель» в Горловке со стороны ВСУ погиб водитель автобуса, сообщил мэр города.

Всего при обстреле были ранены три человека. Один из них, женщина, впоследствии скончалась от полученных ранений. «Медики боролись за ее жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал мэр.

14 сентября при очередном обстреле Горловки пострадали пять человек. ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Когда возникший пожар начали тушить спасатели, на них сбросил взрывное устройство дрон, пострадали трое. В Никитовском районе Горловки были повреждены три жилых дома, два частных автомобиля и автоцистерна МЧС.

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