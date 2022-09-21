Politico узнала о переписывании речи Байдена для ООН из-за слов Путина

По данным корреспондента газеты, Белый дом «в последнюю минуту» корректировал выступление президента на Генассамблее. Ранее было известно, что Байден собирается заявить о нарушении Россией Устава ООН

Джо Байден (Фото: Timothy A. Clary / Getty Images)

В Белом доме спешно корректируют речь президента США Джо Байдена для выступления на Генассамблее ООН из-за заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации в стране и поддержке референдумов на подконтрольных России территориях Украины, сообщил корреспондент газеты Politico Джонатан Лемайр.

«Сотрудники Белого дома подтвердили, что грядущая речь Байдена подверглась переписыванию в последнюю минуту после пугающих заявлений Путина прошедшей ночью», — сообщил он в Twitter.

77-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира организации. Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 24 сентября.

Как сообщал накануне советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, в своей речи Байден намеревался убедить членов Генассамблеи в том, что действия России на Украине являются нарушением Устава ООН, который был подписан в июне 1945 года. В документе говорится, что члены ООН обязуются «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любого государства.

«Это послание, [в котором будет говориться, что] каждая страна, как бы она ни относилась к России, Украине, Соединенным Штатам, должна быть в состоянии сосредоточиться вокруг главного: вы не можете завоевывать территорию своего соседа силой, и мир наступит быстрее и решительнее, если Россия откажется от этих усилий», — сказал Салливан.

Утром 21 сентября Путин сделал заявление, в котором поддержал проведение референдумов о вхождении в состав России в качестве региона в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также он объявил о начале в России частичной мобилизации.