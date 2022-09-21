Politico узнала о переписывании речи Байдена для ООН из-за слов Путина

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 18:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:19
Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро возглавил клуб Серии B Спорт, 18:17
Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой Политика, 18:00
Госсекретарь США Блинкен призвал срочно продлить «зерновую сделку» Политика, 18:00
Politico узнала о переписывании речи Байдена для ООН из-за слов Путина Политика, 18:00
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17:58
Брокер «Атон» с 3 октября ограничит продажу иностранных бумаг «неквалам» Инвестиции, 17:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
На вопрос о мобилизации в Минске ответили: «Это не про нас» Политика, 17:45
В Турции при тушении пожара разбился российский вертолет Общество, 17:40
«Матч ТВ» покажет первый в этом году матч сборной России Спорт, 17:40
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
Аукционы по ОФЗ не состоялись из-за отсутствия приемлемых по цене заявок Инвестиции, 17:33
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала о переписывании речи Байдена для ООН из-за слов Путина

По данным корреспондента газеты, Белый дом «в последнюю минуту» корректировал выступление президента на Генассамблее. Ранее было известно, что Байден собирается заявить о нарушении Россией Устава ООН
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Timothy A. Clary / Getty Images)

В Белом доме спешно корректируют речь президента США Джо Байдена для выступления на Генассамблее ООН из-за заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации в стране и поддержке референдумов на подконтрольных России территориях Украины, сообщил корреспондент газеты Politico Джонатан Лемайр.

«Сотрудники Белого дома подтвердили, что грядущая речь Байдена подверглась переписыванию в последнюю минуту после пугающих заявлений Путина прошедшей ночью», — сообщил он в Twitter.

77-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира организации. Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 24 сентября.

В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Как сообщал накануне советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, в своей речи Байден намеревался убедить членов Генассамблеи в том, что действия России на Украине являются нарушением Устава ООН, который был подписан в июне 1945 года. В документе говорится, что члены ООН обязуются «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любого государства.

«Это послание, [в котором будет говориться, что] каждая страна, как бы она ни относилась к России, Украине, Соединенным Штатам, должна быть в состоянии сосредоточиться вокруг главного: вы не можете завоевывать территорию своего соседа силой, и мир наступит быстрее и решительнее, если Россия откажется от этих усилий», — сказал Салливан.

Утром 21 сентября Путин сделал заявление, в котором поддержал проведение референдумов о вхождении в состав России в качестве региона в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также он объявил о начале в России частичной мобилизации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Сколько придется потратить на участие в госзакупках
Инструкции
Pro
Фото: Victor J. Blue / Getty Images Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Джо Байден Генассамблея ООН Украина частичная мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Байден отверг изменение политики по Украине из-за цен на энергоносители
Политика
Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации
Бизнес
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter