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Немецкие депутаты отменили поездку в Донбасс из-за шквала критики

Несколько членов правой партии «Альтернатива для Германии» направились в Донбасс, чтобы самостоятельно оценить обстановку там. Партийное руководство потребовало их возвращения после потока критики
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Группа депутатов региональных отделений партии «Альтернатива для Германии» собиралась отправиться в Донбасс через Россию, однако после большого числа критических замечаний на этот счет, в том числе со стороны своих соратников и партийного руководства, они решили прервать поездку, сообщает Tagesshau со ссылкой на заявление пресс-секретаря парламентской группы «АдГ» в Северном Рейне — Вестфалии.

Среди отправившихся в Донбасс — член регионального парламента Северного Рейна — Вестфалии Кристиан Блекс и его коллеги в федеральной земле Саксония — Анхальт Ганс-Томас Тилльшнайдер и Дэниел Вальд.

«Блекс, по его собственной информации, находился не в Донбассе и закончит поездку», — заявили в пресс-службе парламентской группы «АдГ» в Северном Рейне-Вестфалии.

ZDF передает, что Блекс также сообщил об отмене поездки в Федеральный исполнительный совет по электронной почте. «Поскольку я единственный депутат парламента, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих, что мы больше не будем ездить в Донбасс», — приводит телеканал текст сообщения.

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Фото:Jörg Carstensen/ dpa/ Global Look Press

По данным ZDF, Тилльшнайдеру и Блексу позвонил лидер партии Тино Хрупалла и пригрозил последствиями, если они не прервут поездку. Ранее он говорил, что не поддерживает этот визит. Хрупаалла и его сопредседатель Алис Вайдель подчеркнули, что эта поездка является частным визитом, который не отражает политику партии и не был согласован с ней.

Депутаты объясняли поездку стремлением самостоятельно оценить обстановку в Донбассе.

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В феврале 2018 года члены региональных парламентов от «АдГ» приезжали в Крым, чтобы обсудить отмену западных санкций, а член партии Ульрих Эме наблюдал за президентскими выборами на полуострове. В 2021 году Федеральная служба Конституции Германии взяла фракцию под наблюдение.

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«Альтернатива для Германии» Донбасс
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